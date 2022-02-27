Волгоградский «Ротор» провел товарищеский матч в обстановке секретности

Спорт 27.02.2022 12:06
0
27.02.2022 12:06
Футболисты волгоградского «Ротора» провели на сборах в Турции заключительный перед возобновлением сезона товарищеский матч, так называемый контрольный спарринг. Спортсмены разделились на два полноценных состава, которые встретились в полноценной игре, сообщили в официальном сообществе АНО СК «Ротор» ВКонтакте.
– По решению тренерского штаба поединок прошел в закрытом режиме, – говорится в сообщении.
Подробности матча не уточняются, известно только, что в обеих командах были проведены замены в процессе игры.
Ранее «Ротор» провел на сборах в Турции семь товарищеских матчей: в трех сине-голубые одержали победу, еще три закончились ничьей, в одной игре волгоградские футболисты потерпели поражение. На предстоящей неделе состоится первый матч «Ротора» в рамках 1/8 финала Кубка России. Волгоградская команда поедет в Казань на встречу с «Рубином».
Фото: АНО СК «Ротор» / ВКонтакте.
Реклама
Фанатов волгоградского «Ротора» бесплатно отвезут в Казань на матч с «Рубином»20.02.2022 10:20
Спорт 20.02.2022 10:20
Не грузин, но из Тбилиси: волгоградский «Ротор» обзавелся новым футболистом17.02.2022 15:46
Спорт 17.02.2022 15:46
«Это не по-спортивному»: олимпийская чемпионка Лариса Ильченко призвала прекратить травлю Камилы Валиевой17.02.2022 09:56
Спорт 17.02.2022 09:56
Волгоградский «Ротор» в Турции сыграл вничью с клубом из Узбекистана - 2:216.02.2022 13:14
Спорт 16.02.2022 13:14
Волгоградский «Ротор» проиграл в Турции клубу из Латвии – 1:212.02.2022 18:59
Спорт 12.02.2022 18:59
На Югорский лыжный марафон зарегистрировались уже 1000 участников07.02.2022 16:02
Спорт 07.02.2022 16:02
Волгоградские гандболистки вышли из карантина31.01.2022 16:01
Спорт 31.01.2022 16:01
В Волжском территорию в 85 га подготовят для стройки аналога «Лужников»30.01.2022 15:42
Спорт 30.01.2022 15:42
Волгоградский «Ротор» в Турции обыграл клуб из Болгарии – 4:229.01.2022 18:12
Спорт 29.01.2022 18:12
Волгоградский «Ротор» провел тренировку в заснеженной Турции26.01.2022 08:07
Спорт 26.01.2022 08:07
Игроков и тренеров волгоградского гандбольного клуба поразил вирус24.01.2022 18:34
Спорт 24.01.2022 18:34
Волгоградский «Ротор» улетает в Турцию21.01.2022 12:30
Спорт 21.01.2022 12:30
Уехавший в Америку волгоградец одержал феерическую победу на чемпионате UFC16.01.2022 14:47
Спорт 16.01.2022 14:47
В волгоградском «Роторе» - новый тренер10.01.2022 20:02
Спорт 10.01.2022 20:02
Волгоградскому СК "Ротор" дали из бюджета 760 миллионов рублей на 2022 год10.01.2022 14:53
Спорт 10.01.2022 14:53
Реклама