Волгоградский «Ротор» провел товарищеский матч в обстановке секретности





Футболисты волгоградского «Ротора» провели на сборах в Турции заключительный перед возобновлением сезона товарищеский матч, так называемый контрольный спарринг. Спортсмены разделились на два полноценных состава, которые встретились в полноценной игре, сообщили в официальном сообществе АНО СК «Ротор» ВКонтакте.

– По решению тренерского штаба поединок прошел в закрытом режиме, – говорится в сообщении.

Подробности матча не уточняются, известно только, что в обеих командах были проведены замены в процессе игры.

Ранее «Ротор» провел на сборах в Турции семь товарищеских матчей: в трех сине-голубые одержали победу, еще три закончились ничьей, в одной игре волгоградские футболисты потерпели поражение. На предстоящей неделе состоится первый матч «Ротора» в рамках 1/8 финала Кубка России. Волгоградская команда поедет в Казань на встречу с «Рубином».

Фото: АНО СК «Ротор» / ВКонтакте.