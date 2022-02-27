Спорт

Волгоградский «Ротор» провел товарищеский матч в обстановке секретности

Спорт 27.02.2022 12:06
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27.02.2022 12:06


Футболисты волгоградского «Ротора» провели на сборах в Турции заключительный перед возобновлением сезона товарищеский матч, так называемый контрольный спарринг. Спортсмены разделились на два полноценных состава, которые встретились в полноценной игре, сообщили в официальном сообществе АНО СК «Ротор» ВКонтакте.
– По решению тренерского штаба поединок прошел в закрытом режиме, – говорится в сообщении.
Подробности матча не уточняются, известно только, что в обеих командах были проведены замены в процессе игры. 
Ранее «Ротор» провел на сборах в Турции семь товарищеских матчей: в трех сине-голубые одержали победу, еще три закончились ничьей, в одной игре волгоградские футболисты потерпели поражение. На предстоящей неделе состоится первый матч «Ротора» в рамках 1/8 финала Кубка России. Волгоградская команда поедет в Казань на встречу с «Рубином».
Фото: АНО СК «Ротор» / ВКонтакте.

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