Дни Обновленного ŠKODA KODIAQ в Волга-Раст-Октава с 26 февраля по 6 марта





Любое путешествие с Обновленным ŠKODA KODIAQ будет увлекательным, комфортным и безопасным для всей семьи даже там, где дороги заканчиваются. Он создан, чтобы вместе покорять неизведанные маршруты и проживать особые моменты.

Матричные LED-фары подарят чувство безопасности всей семьи. Вы можете наслаждаться поездками с близкими. Двухспицевый мультируль и цифровая приборная панель позволяют контролировать движение навстречу приключениям. Общие указатели поворота обеспечивают безопасность во время маневров.

Запусти калейдоскоп впечатлений вместе с Обновленным ŠKODA KODIAQ!

C 26 февраля по 6 марта 2022 года официальный дилер ŠKODA «Волга-Раст-Октава» приглашает Вас посетить Дни Обновленного ŠKODA KODIAQ по адресу:

г. Волгоград, ул. К. Либкнехта 19А.

В программе мероприятия:

- индивидуальный тест-драйв

- семейные мастер-классы

- детский тест-драйв

- приятный комплимент за прохождение тест-драйва

- подарки и угощения

Мы позаботились о том, чтобы пребывание в Дилерском центре было комфортным и безопасным как для клиентов, так и для сотрудников. Все поверхности в Дилерском центре дезинфицируются и являются безопасными для посетителей салона. Каждый тестовый автомобиль проходит обработку и дезинфекцию.