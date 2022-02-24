Дни Обновленного ŠKODA KODIAQ в Волга-Раст-Октава с 26 февраля по 6 марта

Полезно знать 24.02.2022 17:13 Реклама
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24.02.2022 17:13 Реклама
Любое путешествие с Обновленным ŠKODA KODIAQ будет увлекательным, комфортным и безопасным для всей семьи даже там, где дороги заканчиваются. Он создан, чтобы вместе покорять неизведанные маршруты и проживать особые моменты.
Матричные LED-фары подарят чувство безопасности всей семьи. Вы можете наслаждаться поездками с близкими. Двухспицевый мультируль и цифровая приборная панель позволяют контролировать движение навстречу приключениям. Общие указатели поворота обеспечивают безопасность во время маневров.
Запусти калейдоскоп впечатлений вместе с Обновленным ŠKODA KODIAQ!
C 26 февраля по 6 марта 2022 года официальный дилер ŠKODA «Волга-Раст-Октава» приглашает Вас посетить Дни Обновленного ŠKODA KODIAQ по адресу:
г. Волгоград, ул. К. Либкнехта 19А.
В программе мероприятия:
- индивидуальный тест-драйв
- семейные мастер-классы
- детский тест-драйв
- приятный комплимент за прохождение тест-драйва
- подарки и угощения
Мы позаботились о том, чтобы пребывание в Дилерском центре было комфортным и безопасным как для клиентов, так и для сотрудников. Все поверхности в Дилерском центре дезинфицируются и являются безопасными для посетителей салона. Каждый тестовый автомобиль проходит обработку и дезинфекцию.
Записаться на тест-драйв Вы можете по телефону: +7 (8442) 55-14-14 или на сайте.
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