Федеральные новости

В работе сервиса Flightradar24 и Telegram произошел глобальный сбой

Федеральные новости 24.02.2022 13:06
0
24.02.2022 13:06


Публичный веб-сервис Flightradar24, позволяющий наблюдать за перемещениями самолетов и вертолетов в режиме реального времени, перестал работать с 12.00 по московскому времени.

Как сообщает ИА «Высота 102», по данным Downdetector, первые сообщения о сбоях в работе сайта стали поступать от пользователей в 09.00 мск. С перебоями работает также мессенджер Telegram, сайты и приложения отдельных российских банков и крупной сети магазинов бытовой техники.

Комментарии
Есть новости? Пиши и звони в редакцию: +7 (937) 55-66-102
Поделиться
Реклама

Пластиковые, алюминиевые окна и двери. 8-917-338-15-85

Последние квартиры с индивидуальным отоплением в ЖК Бейкер стрит

Урны, контейнеры для отходов в наличии. Доставка!8(8442) 95-50-05

Займы под залог имущества. Материнский капитал. +7 (927) 510-59-46
Федеральные новости
24.02.2022 14:24
Федеральные новости 24.02.2022 14:24
Комментарии

0
Далее
Федеральные новости
24.02.2022 08:29
Федеральные новости 24.02.2022 08:29
Комментарии

0
Далее
Федеральные новости
19.02.2022 10:01
Федеральные новости 19.02.2022 10:01
Комментарии

0
Далее
Федеральные новости
10.02.2022 14:03
Федеральные новости 10.02.2022 14:03
Комментарии

0
Далее
Федеральные новости
08.02.2022 17:19
Федеральные новости 08.02.2022 17:19
Комментарии

0
Далее
Федеральные новости
05.02.2022 16:43
Федеральные новости 05.02.2022 16:43
Комментарии

0
Далее
Федеральные новости
03.02.2022 11:53
Федеральные новости 03.02.2022 11:53
Комментарии

0
Далее
Федеральные новости
27.01.2022 17:23
Федеральные новости 27.01.2022 17:23
Комментарии

0
Далее
Федеральные новости
17.01.2022 10:58
Федеральные новости 17.01.2022 10:58
Комментарии

0
Далее
Федеральные новости
15.01.2022 16:40
Федеральные новости 15.01.2022 16:40
Комментарии

0
Далее
Федеральные новости
14.01.2022 10:47
Федеральные новости 14.01.2022 10:47
Комментарии

0
Далее
Федеральные новости
01.01.2022 09:57
Федеральные новости 01.01.2022 09:57
Комментарии

0
Далее
Федеральные новости
23.12.2021 15:16
Федеральные новости 23.12.2021 15:16
Комментарии

0
Далее
Федеральные новости
18.12.2021 13:40
Федеральные новости 18.12.2021 13:40
Комментарии

0
Далее
Федеральные новости
16.12.2021 15:52
Федеральные новости 16.12.2021 15:52
Комментарии

0
Далее

Лента новостей

17:13
Дни Обновленного ŠKODA KODIAQ в Волга-Раст-Октава с 26 февраля по 6 мартаСмотреть фотографии
17:09
В СИЗО №1 скончался волгоградский бизнесменСмотреть фотографии
17:02
Представители ОНФ и волгоградского аэропорта прокомментировали текущую ситуациюСмотреть фотографии
16:17
В Волгограде приземлился второй за день самолет из МосквыСмотреть фотографии
15:41
Санкционный банк попросил снять деньги находящихся за границей волгоградцевСмотреть фотографии
15:39
Волгоградский сенатор пообещал накормить застрявших в аэропорту пассажировСмотреть фотографии
15:24
На конезаводе в Садах Придонья построили новое отделение и крытый манежСмотреть фотографии
14:50
«Надо подождать»: волгоградцев просят не сдавать путевки за границуСмотреть фотографии
14:43
«Позвоните завтра»: волгоградцы пытаются вложить сбережения в любые машиныСмотреть фотографии
14:24
Роскомнадзор предупредил СМИ о штрафах за фейки о военной спецоперацииСмотреть фотографии
13:48
«Их состояние прогрессивно ухудшалось»: двое 43-летних волгоградцев с ковидом умерли в больницеСмотреть фотографии
13:09
Волгоградки в марте получат сюрприз с электронными квитанциями за светСмотреть фотографии
13:06
В работе сервиса Flightradar24 и Telegram произошел глобальный сбойСмотреть фотографии
12:45
Застрявших на юге страны россиян вывезут дополнительными поездамиСмотреть фотографии
12:33
Школы Волгограда и области продолжают работу в обычном режимеСмотреть фотографии
12:22
Число выявленных в Волгоградской области случаев COVID-19 превысило 180 тысячСмотреть фотографии
12:21
Важная информация о диспансеризации граждан, перенесших COVID-19Смотреть фотографии
12:12
Ажиотажа в магазинах и банках Волгограда не наблюдаетсяСмотреть фотографии
12:03
«Надеемся улететь»: из Волгограда в Москву сегодня осталось всего два рейсаСмотреть фотографии
11:37
УФАС Волгоградской области заставило «Магнит» отказаться от никотинаСмотреть фотографии
11:12
Сборы Группы «Росгосстрах» за 2021 год выросли на 17%Смотреть фотографии
10:59
Общественник призвал волгоградцев спокойно работать и фильтровать информациюСмотреть фотографии
10:42
Волгоградец избежал тюрьмы за наркотики с помощью благотворительностиСмотреть фотографии
10:34
В волгоградском аэропорту массово отменяются московские авиарейсыСмотреть фотографии
10:33
Под Волгоградом задержали машину с наркокурьерами из Таджикистана (ВИДЕО)Смотреть фотографииCмотреть видео
10:25
В Волгограде выбрали компанию для реставрации памятника комсомольцам – защитникам СталинградаСмотреть фотографии
10:19
«Рано начал отмечать»: пьяный водитель седана устроил ДТП с кроссовером на выезде из ВолгоградаСмотреть фотографии
09:55
Военная авиация провела учения в Волгоградской областиСмотреть фотографии
09:34
В Волгограде выросло количество жалоб покупателей на обвесСмотреть фотографии
09:27
В Волгограде выясняют причины внезапной смерти пятиклассницыСмотреть фотографии
Реклама
Реклама
 