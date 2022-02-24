В работе сервиса Flightradar24 и Telegram произошел глобальный сбой

Как сообщает ИА «Высота 102», по данным Downdetector, первые сообщения о сбоях в работе сайта стали поступать от пользователей в 09.00 мск. С перебоями работает также мессенджер Telegram, сайты и приложения отдельных российских банков и крупной сети магазинов бытовой техники.
Федеральные новости 24.02.2022 13:06
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24.02.2022 13:06
Публичный веб-сервис Flightradar24, позволяющий наблюдать за перемещениями самолетов и вертолетов в режиме реального времени, перестал работать с 12.00 по московскому времени.
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