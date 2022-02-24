Расследования 24.02.2022 12:03
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24.02.2022 12:03
Волгоградский аэропорт пустеет на глазах: как сообщает корреспондент ИА «Высота 102», в этот час в здании аэровокзала остались порядка 30-40 человек, которые еще надеются улететь в Москву и Самару. Неотмененными пока остаются два рейса в столицу – на 13:25 и 16:35 и – один в Самару, запланированный на 13:10. Но, говорят представители аэропорта, и эти рейсы могут отменить по решению перевозчика.
По словам нашего корреспондента, пассажиры ранее отмененных рейсов уже покинули аэропорт.
Между тем, сам аэропорт Волгограда по-прежнему работает в штатном режиме. Как сообщили в пресс-службе воздушной гавани, решение об отмене полетов в Волгоград и из Волгограда принимают сами авиакомпании.
– С пассажирами работают представители перевозчиков. Напомню, что приобретая авиабилеты, пассажиры заключают договор воздушной перевозки с авиакомпанией. Потому по вопросам относительно возврата денежных средств за отмененные/перенесенные и т.д. рейсы необходимо адресовать перевозчикам, – заявили в пресс-службе.
Напомним, с утра 24 февраля 12 аэропортов южных регионов России приостановили свою работу до 2 марта этого года. Росавиация приняла это решение в связи с ухудшением ситуации вокруг Украины.
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