



Волгоградский аэропорт пустеет на глазах: как сообщает корреспондент ИА «Высота 102», в этот час в здании аэровокзала остались порядка 30-40 человек, которые еще надеются улететь в Москву и Самару. Неотмененными пока остаются два рейса в столицу – на 13:25 и 16:35 и – один в Самару, запланированный на 13:10. Но, говорят представители аэропорта, и эти рейсы могут отменить по решению перевозчика.





Между тем, сам аэропорт Волгограда по-прежнему работает в штатном режиме . Как сообщили в пресс-службе воздушной гавани, решение об отмене полетов в Волгоград и из Волгограда принимают сами авиакомпании.

– С пассажирами работают представители перевозчиков. Напомню, что приобретая авиабилеты, пассажиры заключают договор воздушной перевозки с авиакомпанией. Потому по вопросам относительно возврата денежных средств за отмененные/перенесенные и т.д. рейсы необходимо адресовать перевозчикам, – заявили в пресс-службе.



