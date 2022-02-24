В волгоградском аэропорту массово отменяются московские авиарейсы





В волгоградском аэропорту отменены несколько авиарейсов в московском направлении. Как сообщает ИА «Высота 102» со ссылкой на опубликованную информацию на табло аэропорта, в частности, из Москвы в Волгоград отменены авиарейсы, которые ожидались в 10-00, 10-35, 10-45, 15-40 и в 19-10 часов. Также пассажиры не смогут вылететь из аэропорта Волгограда в столицу в 10-30, 11-25, 11-35 и в 20-00.

Ранее сообщалось, что волгоградский аэропорт продолжит работать в штатном режиме, так как не вошел в число 12 объектов юга России, деятельность которых приостанавливается по распоряжению Росавиации. При этом в пресс-службе аэропорта отмечали, что решения о выполнении полетов будут принимать авиакомпании.



