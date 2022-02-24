Волгоградский аэропорт продолжает работать в штатном режиме





Ранее Росавиация временно приостановила работу аэропортов: Ростов (Платов), Краснодар (Пашковский), Анапа (Витязево), Геленджик, Элиста, Ставрополь, Белгород, Брянск, Орел, Курск, Воронеж, Симферополь.

Аэропорт Волгограда не попал под введенные ограничения по приему и вылету воздушных судов, введенных в 12 аэропортах юга России. Как уточнили ИА «Высота 102» в пресс-службе аэропорта, авиакомпании будут принимать решение о выполнении рейсов. «Аэропорт полностью готов к приему и выпуску воздушных судов по плану полетов авиакомпаний. Работа аэропорта продолжается в штатном режиме», - пояснили в пресс-службе. С пассажирами работают представители перевозчиков. По вопросам возврата денежных средств за отмененные или перенесенные рейсы пассажирам рекомендовано обращаться к перевозчику, уточнили в аэропорту. Между тем, стало известно, что один рейс из Москвы, который ожидался в Волгограде в 10-45, уже отменен.