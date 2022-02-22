«Открытие Инвестиции» подвели итоги 2021 года





«Открытие Инвестиции» (совместный бренд «Открытие Брокер» и УК «Открытие», входят в группу банка «Открытие») подвели итоги работы за 2021 год. Обе компании продемонстрировали положительные результаты. Портфель активов клиентов брокера вырос на 32%, а УК «Открытие» почти в 2,5 раза увеличила стоимость чистых активов паевых фондов, запустила линейку БПИФ и подтвердила лидирующие показатели по доходности флагманских продуктов.

По итогам 2021 года портфель активов клиентов брокера вырос на 32% по сравнению с аналогичным показателем 2020 года. Рост активов клиентов сопровождался значительным приростом клиентской базы – на 34%, по данным Московской биржи.

Количество активных клиентов брокера (совершивших хотя бы одну операцию в месяц по брокерскому счету) в декабре 2021 года по сравнению с декабрем 2020 года выросло на 35%. Список самых популярных российских бумаг по объему сделок среди клиентов брокера в 2021 году возглавили акции Сбербанка, «Газпрома», «Лукойла», «Магнита» и «Норникеля».

Прошедший год также показал серьезный интерес российских инвесторов к иностранным бумагам. Число сделок клиентов на «СПБ Бирже» в 2021 году по сравнению с 2020 годом выросло в 2,5 раза, а объем сделок – в 9 раз. Самыми популярными бумагами среди клиентов «Открытие Инвестиции» по объему сделок стали акции компаний Apple, Facebook, Amazon, Disney и Tesla.

Брокер продолжил работу над повышением качества сервиса и оптимизации расходов своих клиентов. В частности, отменена минимальная комиссию по сделкам с иностранными бумагами на европейских биржах LSE и Xetra. В начале текущего года торговля на Xetra стала доступна в личном кабинете и мобильном приложении «Открытие Инвестиции». Также появилась возможность совершать операции с валютными парами USD/RUB и EUR/RUB объёмом от 1 цента.

С прошлого года клиенты могут зачислять денежные средства (рубли) на брокерские счета с 6:45 мск на фондовом, валютном и срочном рынках Московской биржи. Для ускорения процедуры пополнения брокерского счета реализована возможность зачисления средств через Систему быстрых платежей (СБП).

–Текущий год может стать определяющим в появлении безусловных лидеров по брокерскому обслуживанию в России. Поэтому мы сделали своим основным ориентиром на 2022 год развитие клиентской поддержки, причем как технической, так и с точки зрения принятия решений на волатильном рынке. Нам важно, чтобы клиент зарабатывал и оставался на рынке в течение длительного срока. Еще одно важное направление – развитие инфраструктуры. Это касается не только новых сервисов в мобильном приложении, но и повышения безопасности и скорости обслуживания. Также мы намерены усилить наше аналитическое покрытие как российских и американских бумаг, так и европейских и азиатских. Считаю, что именно по этим направлениям в ближайшие годы будут конкурировать между собой основные брокеры, конкуренция в части тарифов уже себя исчерпала, – говорит генеральный директор «Открытие Инвестиции» Юрий Маслов.

Управляющая компания «Открытие» в 2021 году показала рекордные результаты. Активы под ее управлением выросли почти на 10%, при этом объем вложений институциональных инвесторов достиг 203 млрд рублей.

Высокие результаты по доходности по состоянию на 30 декабря 2021 года, согласно данным портала Investfunds, продемонстрировали открытые паевые инвестиционные фонды компании:

ОПИФ «Открытие – Валютный сбалансированный» стал лучшим смешанным фондом страны по доходности за 3 года (доходность +114,15%);

ОПИФ «Открытие – Валютные облигации» занял 2-е место по доходности среди всех фондов облигаций российского рынка на периоде за 3 года (+30,03% за 3 года);

ОПИФ «Открытие – Валютные акции» вошел в пятерку лидеров по доходности среди фондов иностранных активов объёмом более 1 млрд руб (+120,07% за 3 года и +166,75% за 5 лет).

Высокие результаты по доходности способствуют росту востребованности фондов среди инвесторов. Так, по данным Investfunds, в 2021 году компания поднялась на 4-ю строчку по объёмам привлечения в ОПИФ за год. Стоимость чистых активов ОПИФ УК «Открытие» выросла в прошлом году на 152% и составила почти 39 млрд рублей. Высокий спрос позволил УК «Открытие» увеличить занимаемую долю на рынке ОПИФ на 82% – до 4,23%.

Одним из ключевых событий прошлого года стал запуск шести новых биржевых фондов, что позволило сформировать линейку из семи разнонаправленных БПИФ. Линейка сформирована таким образом, чтобы клиент мог выбрать фонд, отвечающий его запросам: фонды ориентированы на различные классы активов (акции, облигации) и валюты инвестирования (рубли, доллары, евро), широкое географическое покрытие (Европа, США, Азия), а также на разный уровень риска. Благодаря запуску линейки стоимость чистых активов БПИФ УК «Открытие» выросла в 22 раза и достигла 1,9 млрд рублей.

Ещё одним значимым достижением прошлого года стал рост сегмента ЗПИФ: стоимость чистых активов закрытых фондов УК «Открытие» увеличилась на 42% и превысила 8,3 млрд рублей.

УК «Открытие» стабильно демонстрирует успешные показатели и в сфере управления активами институциональных инвесторов. Так, УК «Открытие» подтвердила лидерство по средней доходности портфеля ПФР за весь период действия договора доверительного управления – 10,94% годовых (единственный двузначный результат среди всех компаний).

Также высокую эффективность продемонстрировали несколько инвестиционных идей в рамках стратегии доверительного управления «Структурированная», которая предназначена для квалифицированных инвесторов. Так, стратегии с идеей на рост акций FedEX (средняя доходность – более 13% годовых) и Apple (более 12% годовых) были досрочно погашены в связи с достижением целевых показателей по доходности.

Кроме того, более 30 000 клиентов группы «Открытие» смогли заработать около 2,5 млрд рублей за счет результатов стратегии «Купонная» (предназначена для квалифицированных инвесторов), получив среднюю доходность выше 13% годовых. Такой результат стал возможен благодаря тщательно проработанной инвестиционной идее на рост акций компаний, лидирующих в своих отраслях: АЛРОСА, Мосбиржа, Новатэк, Яндекс, МТС, Магнит, Полюс, Роснефть, Газпромнефть.

В 2021 году создана единая витрина продуктов УК «Открытие» и «Открытие Брокер», ставшая логическим продолжением объединения компаний в рамках бренда «Открытие Инвестиции». Теперь в личном кабинете на сайте «Открытие Инвестиции» и в одноименном мобильном приложении размещена информация по продуктам доверительного управления, а также предоставлена возможность их оформления.

2021 год запомнился также приведением линеек ОПИФ и стратегий ДУ ИИС, включающих эти фонды, к единой логике с точки зрения названий и условий инвестирования. Названия теперь идентичны и максимально прозрачно отражают содержание продуктов, что позволяет увидеть, какие активы и в какой валюте входят в их состав. Тем самым УК «Открытие» максимально упростила для клиента процесс выбора продуктов компании.

– В прошлом году УК «Открытие» удалось не только сохранить лидирующие позиции на рынке коллективных инвестиций, но и улучшить результаты по целому ряду направлений. 2022 год готовит для нас серьезные вызовы как с точки зрения управления рыночными рисками, так и на фоне усиливающейся конкуренции в международном масштабе, в том числе принимая во внимание появление иностранных ETF на российском рынке. Главное – у нас есть чёткое понимание, какие задачи стоят перед нами и как решить их максимально эффективно, ещё сильнее укрепив свои позиции на рынке. Планируем, используя все возможности, которые предоставляет сегодня регулятор, прорабатывать новые подходы, запускать локальные эксклюзивные инвестидеи, которые будут выигрышно отличать нас от других участников рынка, пересматривать текущую тарифную политику, а также сфокусироваться на дальнейшем развитии digital-каналов, создавая максимально комфортные условия инвестирования для наших клиентов, – отметил Вадим Ярош, генеральный директор УК «Открытие» («Открытие Инвестиции»).