Волгоградец до смерти забил своего знакомого табуретом









44-летний житель Ворошиловского района Волгограда задержан накануне за причинение смертельных травм своему знакомому. Как сообщает ИА «Высота 102», трагедия произошла на почве бытовой ссоры.

– Между 44-летним подозреваемым и его знакомым начался словесный конфликт, переросший в драку. Во время потасовки хозяин квартиры, в которой разыгралась драма, схватил деревянный табурет и стал бить им приятеля по голове, – пояснила старший помощник руководителя СУ СКР по Волгоградской области Дарья Буянова. – В результате полученных телесных повреждений мужчина скончался на месте происшествия.

В настоящее время следователи проводят комплекс следственных действий, направленных на закрепление доказательственной базы. Суд уже заключил злоумышленника под стражу.



