ВТБ сохранил ставки по ипотеке с господдержкой

Экономика 22.02.2022 09:55 Новости компаний
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22.02.2022 09:55 Новости компаний
Несмотря на повышение ипотечных ставок в рамках базовых программ, ВТБ в очередной раз принял решение сохранить без изменений условия по льготным кредитам. Семьи с детьми по-прежнему могут оформить ипотеку в ВТБ по ставке от 4,7% (от 4,3% в ДФО), ставка по жилищным кредитам с господдержкой сохраняется на уровне от 5,75%, а по Дальневосточной ипотеке - 0,1%.
С 22 февраля ВТБ вслед за очередным ростом ключевой ставки, а также действием других игроков рынка повысил ставки по ипотеке в рамках базовых программ на 1 п.п. - до 11,3% как для готового, так и строящегося жилья. Рефинансирование жилищных кредитов других банков теперь доступно под 11,6%. Для заемщиков, получивших одобрение по кредиту до 22 февраля, условия пересмотрены не будут - утвержденная ставка действует в течение всего срока действия решения. Ставки в рамках госпрограмм, в том числе по Дальневосточной ипотеке, банк оставил без изменений.
-Для ВТБ стратегически важной задачей является поддержка социально значимых категорий населения. Несмотря на рост ключевой ставки и планы ЦБ РФ по дальнейшему ужесточению денежно-кредитной политики, мы в очередной раз решили не пересматривать условия для участников госпрограмм. Банк поддерживает заявления Правительства и регулятора относительно развития адресных программ для льготных категорий населения. После окончания госпрограммы средняя ставка на рынке может резко вырасти, поэтому еще в прошлом году мы выступили с инициативой продлить господдержку, к примеру, для врачей и учителей. Это позволит государству и банкам выполнить свою социальную миссию и сохранить доступную ипотеку для миллионов наших сограждан, которые особенно нуждаются в поддержке, - прокомментировал заместитель президента-председателя правления ВТБ Анатолий Печатников.
Топ-менеджер подчеркнул, что в качестве дополнительной помощи заемщикам банк запустил услугу предодобренной ипотеки. Она позволяет зафиксировать для клиента ставку на три месяца и застраховать ее от возможного ухудшения конъюнктуры рынка. Такое предложение уже получили более полумиллиона клиентов.
ВТБ – один из лидеров рынка ипотечного сегмента. По итогам января 2022 года банк выдал рекордный объем жилищных кредитов: клиенты оформили 18,6 тысяч кредитов более чем на 77 млрд рублей. Прирост к аналогичному периоду прошлого года составил почти 70%. За первую половину февраля заемщики банка провели еще 9,4 тысяч сделок более чем на 40 млрд рублей.
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