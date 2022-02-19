Экономика

В Волгоградской области подорожали соль, овощи и молоко

Экономика 19.02.2022 08:19
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19.02.2022 08:19


В Волгоградской области на минувшей неделе вновь подорожали некоторые продукты питания. Как сообщает ИА «Высота 102» со ссылкой на Волгоградстат, так, стоимость соли увеличилась на 2,6% - до 10, 65 рублей за кг. Молоко питьевое цельное пастеризованное прибавило в цене 1,75% (64,4 рубля за литр), бананы –  1,58% (83,33 рубля за кг). Подорожали также овощи – свекла на 1,75% (45,88 рублей за кг), капуста – на 1,59% (59,33 рубля за кг), лук – на 2,17% (23,56 рублей за кг), морковь – на 2,5% (23, 56 рубля за кг). При этом на прошлой неделе пшено подешевело на 4,27% - до 40,36 рубля за кг. Также чуть меньше стала стоить мука – на 1,21% (37,66 рубля за кг).
Между тем, в Волгоградстате подсчитали, что в январе 2022 года  в Волгоградской области зафиксировано снижение цен производителей на сельскохозяйственную продукцию по сравнению с декабрем 2021 года – в среднем на 1,1%.
Так, производители области в январе существенно снизили цены на яйца – на 10,6%, а также на птицу сельскохозяйственную – на 3,6%, свиней – на 2,6%, кукурузу – на 1,3%.
Вместе с тем в регионе наблюдался незначительный рост цен из продукции животноводства: на овец и коз – на 1,5%, крупный рогатый скот, молоко – на 0,7%; из продукции растениеводства на тепличные огурцы и помидоры – на 1,0% и 0,3% соответственно, пшеницу и семена подсолнечника – на 0,2%.

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