Экономика

Банк «Открытие»: составлена программа развлечений для зрителей Югорского лыжного марафона

Экономика 18.02.2022 14:06
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18.02.2022 14:06


Организаторы IX Югорского лыжного марафона, в числе которых банк «Открытие», на пресс-конференции 17 февраля представили программу мероприятий для посетителей Югорского лыжного марафона. Для всех болельщиков и любителей лыж будут доступны соревнования по волейболу на снегу, хоббихорсинг, лаунж-зона банка «Открытие» с шезлонгами и диджеем, а также множество конкурсов и розыгрышей. Предполагается, что в этом году марафон побьет рекорды как по числу участников, так и по числу болельщиков.
Новинкой Югорского лыжного марафона этого года, помимо забега на 50 км классическим стилем, станет обширная культурная программа для болельщиков и зрителей марафона. На время ожидания финишеров для зрителей будет организовано несколько зон с различными развлечениями. По словам директора департамента спорта и физкультуры Югры Сергея Артамонова, впервые на стартовой площадке пройдут соревнования по волейболу на снегу. Для этого будут оборудованы две площадки и приглашены спортсмены-инструкторы. Каждый желающий сможет проверить свои силы в этом виде спорта.
Другим новым видом спорта, ранее не представленным на площадке марафона станет хоббихорсинг. Будет организован забег на хоббихорсах (деревянная палка с игрушечной головой лошади), а также соревнования по хоббихорсингу с преодолением препятствий. «Всаднику» на манеже необходимо показать элементы выездки, держа своего хоббихорса между ногами, если речь идет о выездке, подражая движениям лошади и всадника одновременно. Он демонстрирует разные аллюры: шаг, рысь, галоп, делает пиаффе, принимания, уступки. В конкуре участник должен преодолеть препятствия так, чтобы хоббихорс оставался между ногами, причем препятствия могут быть разной высоты — от 20 до 150 сантиметров. Максимальное количество барьеров — пять.
Банк «Открытие» приготовил для болельщиков традиционную зону отдыха с шезлонгами и диджеем. Всем желающим будут выдаваться специальные атрибуты для поддержки спортсменов. Также будет организована зона для автограф-сессии с известными лыжниками.
— Мы очень надеемся, что к нам приедет весь звездный состав российской лыжной сборной, обладатели золотых медалей Олимпиады в Пекине. Они сегодня на пике популярности и здесь, в Ханты-Мансийске, у всех желающих будет возможность пожать им руку, обменяться парой фраз и получить памятный автограф, — отметил управляющий Западно-Сибирским филиалом банка «Открытие» Виталий Мосунов.
Традиционно для зрителей будет организованы зона фудкорта и зона продажи лыжного инвентаря. В социальных сетях банк «Открытие» проведет розыгрыш часов Apple Watch за максимально точный прогноз результата, с которым завершит гонку на 50 км победитель марафона.
Напомним, Югорский лыжный марафон состоится 8-9 апреля в пойме реки Горная в Ханты-Мансийске. В первый день спортсмены пройдут дистанцию 50 км классическим стилем, во второй – состоится массовый забег на 3 дистанции - 50, 25 и 5 км. Регистрация на марафон продлится до 7 апреля. Организаторами марафона выступают правительство ХМАО-Югры, АУ «ЮграМегаСпорт», Федерация лыжных гонок ХМАО-Югры в партнерстве с банком «Открытие». Ежегодно на эти соревнования собираются тысячи спортсменов и болельщиков со всей России и из других стран.
Информационными партнерами Югорского лыжного марафона-2022 выступают РИА Новости Спорт (генеральный партнер), ИД «Советский спорт» и федеральный медиахолдинг 1MI (официальные партнеры), а также Metaratings.ru, окружная телерадиокомпания «Югра» и информационно-аналитический портал siapress.ru.

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