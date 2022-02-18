Сбер повысил ставки по вкладам

Экономика 18.02.2022 08:42 Новости компаний
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18.02.2022 08:42 Новости компаний
В Сбербанке сообщили об улучшении условий для клиентов по некоторым вкладам. Начиная с 18 февраля будут повышены процентные ставки по ключевым депозитам банка - СберВкладу и СберВкладу Прайм: рост составил 1 и 1,5 п. п. соответственно.
Также пресс-служба банка сообщает об изменениях процентных ставок по вкладу Промо Управляй, повышение составило от 1,05 до 1,25 п.п. в зависимости от суммы неснижаемого остатка и срока размещения средств.
Сергей Широков, директор дивизиона «Занять и сберегать» Сбербанка: «Мы тщательно следим за тем, чтобы и вклады, и любые другие продукты Сбера не просто отвечали рыночным реалиям, но и обеспечивали нашим клиентам наилучшие условия. СберВклад и СберВклад Прайм — наши самые популярные депозитные продукты, а с учётом повышения ставок они становятся ещё более выгодными, а значит, и более востребованными».
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