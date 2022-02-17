В центре Волгограда весной начнут строить всесезонный аквапарк

Общество 17.02.2022 13:00
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17.02.2022 13:00
В Центральном парке культуры и отдыха Волгограда вскоре может появиться новый интерактивный водный комплекс. Как сообщает ИА «Высота 102», строиться он будет исключительно за счет собственных средств ООО «Парк», которое является главным инвестором ЦПКиО. Представители компании подчеркивают, что аналогов такому объекту на территории нашей страны пока не существует.
Территория для водного комплекса, проще говоря, аквапарка, уже определена – возвести его планируют на террасированном склоне между непосредственно ЦПКиО и Нулевой продольной магистралью. Таким образом, аквапарк станет логичным продолжением рекреационной зоны центрального парка.
– Согласно проекту развития территории склона на площади свыше гектара планируется создать масштабный комплекс отдыха с оборудованием бассейна, серфинг-центра, спа-зоны, фонтанов, водных горок, зоны фудкорта, – сообщил ИА «Высота 102» директор ООО «Парк» Андрей Еркин.
Разработка проектно-сметной документации начата. Уже этой весной на склоне начнутся технологические мероприятия по уполаживанию – геологические изыскания участка уже проведены и подтвердили устойчивость данной территории.
По плану, водный интерактивный комплекс будет способен одновременно вместить порядка 950 человек. Особое внимание обещают уделить обеспечению безопасности объекта, который будет посещать множество людей, в том числе и дети.
После разработки проект обязательно будет направлен на государственную экспертизу, а также пройдет ряд других проверок.
– Комплекс планируется сделать всесезонным, – отметил Андрей Еркин. – В зимний период на месте бассейна будет открыт ледовый каток площадью 1800 квадратных метров, рядом с ним сооружены зимние горки.
Напомним, что еще в 2017 году, когда муниципалитет заключал концессионное соглашение с ООО «Парк» по развитию ЦПКиО, создание аквапарка было предусмотрено в перспективных планах. Поэтому для тех, кто знаком с изначальным проектом реконструкции парка, решение о его строительстве не должно было стать новостью.
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