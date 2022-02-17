Бочаров заявил о необходимости повышения зарплат мировых судей в регионе

В Волгограде сегодня губернатор принял участие в видеоконференции с главой областного суда Алексеем Глуховым. В ходе заседания были озвучены задачи на предстоящие месяцы. Отдельно губернатор акцентировал внимание на условиях работы мировых судей. По мнению Андрея Бочарова, сегодня они нуждаются в повышении зарплат и улучшении материальной базы аппарата.

Как отметил Бочаров, развиваясь, судебная система России обеспечивает разрешение споров в совершенно новых отраслях и сферах. В том числе вызванных активным продвижением новых технологий. При этом особую роль играют мировые суды Волгоградской области. Каждый судья рассмотрел в среднем в 2021 году 437 дел в месяц.

— Это очень большая, серьезная нагрузка, — сказал губернатор в ходе совещания.

Андрей Бочаров отметил, что существующие предложения о выравнивании в течение пяти лет зарплаты сотрудников аппаратов мировых судей в соответствии с зарплатами их федеральных коллег уже не соответствуют актуальным задачам развития.

— Необходимо, чтобы заработная плата работников аппарата мировых судей Волгоградской области сравнялась с федеральными выплатами уже в течение 2022-2023 годов.

Соответствующие поручения, как стало известно ИА «Высота 102», уже подготовлены.

Отдельно Бочаров остановился на проблеме неравномерной нагрузки на мировых судей.

— Даже несмотря на то, что многие регионы нашей страны занимают схожую позицию, этот вопрос долгое время остается дискуссионным, и единого федерального решения пока не принято. Учитывая остроту проблемы, профильному областному комитету поручено провести анализ нагрузки на мировых судей Волгоградской области за последние пять лет, и, с учетом полученных результатов, представить предложения о возможности перераспределения границ судебных участков — без увеличения численности мировых судей в Волгоградской области. Безусловно, в реализации такого подхода будет необходима помощь Волгоградского областного суда. Мы готовы к реализации этого проекта на территории Волгоградской области. Если потребуются дополнительные финансовые средства, то они будут предусмотрены и выделены в полном объеме, — сказал Андрей Бочаров.

Председатель Волгоградского областного суда в свою очередь заверил, что в 2022 году будут приняты все необходимые меры для решения обозначенных вопросов.



