Политика

Бочаров заявил о необходимости повышения зарплат мировых судей в регионе

Политика 17.02.2022 12:06
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17.02.2022 12:06

В Волгограде сегодня губернатор принял участие в видеоконференции с главой областного суда Алексеем Глуховым. В ходе заседания были озвучены задачи на предстоящие месяцы. Отдельно губернатор акцентировал внимание на условиях работы мировых судей. По мнению Андрея Бочарова, сегодня они нуждаются в повышении зарплат и улучшении материальной базы аппарата. 

Как отметил Бочаров, развиваясь, судебная система России обеспечивает разрешение споров в совершенно новых отраслях и  сферах.  В том числе вызванных активным продвижением новых технологий. При этом особую  роль играют мировые суды Волгоградской области. Каждый судья рассмотрел в среднем в 2021 году 437 дел в месяц.

 — Это очень большая, серьезная нагрузка, — сказал губернатор в ходе совещания. 

Андрей Бочаров отметил, что существующие предложения о выравнивании в течение пяти лет зарплаты сотрудников аппаратов мировых судей в соответствии с зарплатами их федеральных коллег уже не соответствуют актуальным задачам развития. 

— Необходимо, чтобы заработная плата работников аппарата мировых судей Волгоградской области сравнялась с федеральными выплатами уже в течение 2022-2023 годов.

Соответствующие поручения, как стало известно ИА «Высота 102», уже подготовлены. 

Отдельно Бочаров остановился на проблеме неравномерной нагрузки на мировых судей. 

— Даже несмотря на то, что многие регионы нашей страны занимают схожую позицию, этот вопрос долгое время остается дискуссионным, и единого федерального решения пока не принято. Учитывая остроту проблемы, профильному областному комитету поручено провести анализ нагрузки на мировых судей Волгоградской области за последние пять лет, и, с учетом полученных результатов, представить предложения о возможности перераспределения границ судебных участков — без увеличения численности мировых судей в Волгоградской области. Безусловно, в реализации такого подхода будет необходима помощь Волгоградского областного суда. Мы готовы к реализации этого проекта на территории Волгоградской области. Если потребуются дополнительные финансовые средства, то они будут предусмотрены и выделены в полном объеме, — сказал Андрей Бочаров.

Председатель Волгоградского областного суда в свою очередь заверил, что в 2022 году будут приняты все необходимые меры для решения обозначенных вопросов. 


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