37 кошек и собак из Волгограда отдохнули в Турции, Грузии и Египте





37 домашних питомцев из Волгограда побывали на отдыхе за границей вместе со своими хозяевами в июне 2025 года. Такие данные, сообщает V102.RU, привел Россельхознадзор по итогам оформления ветеринарных сертификатов.

Чаще всего хозяева питомцев выбирали в качестве направлений для путешествий Абхазию, Турцию, Грузию и Египет.

В Россельхознадзоре напомнили, что при въезде в страны ЕС для идентификации животных применяются только микрочипы. Для установки такого чипа владельцы своих домашних любимцев могут обратиться в ветеринарную службу и ветеринарные клиники.

Другие дополнительные ветеринарные требования необходимо уточнять в консульствах стран, которые планируете посетить.