Росстат обнаружил в денежных доходах волгоградцев скрытую зарплату





В Росстате выяснили, из чего состоят денежные доходы населения Волгоградской области. Как сообщает ИА «Высота 102» со ссылкой на статистическое ведомство, новые данные за 2020 год опубликованы только в этом году.

В частности, в структуре денежных доходов жителей региона большую часть составляет зарплата – 47,8% от всего объема доходов. Еще 27,3% приходится на социальные выплаты. Доходы от предпринимательской деятельности составляют 4,9%. При этом размер доходов от собственности – 4,4% - является самым высоким среди регионов ЮФО. Еще 15,6% денежных доходов население Волгоградской области, как считают в Росстате, получают в виде скрытой зарплаты.

Самый большой объем доходов от предпринимательской деятельности приходится на население Ростовской области и Калмыкии – 9,9%. В Севастополе самая высокая доля доходов приходится на зарплату – 56,1%. В структуре денежных доходов населения Калмыкии социальные выплаты составляют 33,5%. А самый большой объем теневого сектора зарплаты зафиксирован в денежных доходах жителей Краснодарского края – 28,3%.



