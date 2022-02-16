Росстат обнаружил в денежных доходах волгоградцев скрытую зарплату

Экономика 16.02.2022 18:26
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16.02.2022 18:26
В Росстате выяснили, из чего состоят денежные доходы населения Волгоградской области. Как сообщает ИА «Высота 102» со ссылкой на статистическое ведомство, новые данные за 2020 год опубликованы только в этом году.
В частности, в структуре денежных доходов жителей региона большую часть составляет зарплата – 47,8% от всего объема доходов. Еще 27,3% приходится на социальные выплаты. Доходы от предпринимательской деятельности составляют 4,9%. При этом размер доходов от собственности – 4,4% - является самым высоким среди регионов ЮФО. Еще 15,6% денежных доходов население Волгоградской области, как считают в Росстате, получают в виде скрытой зарплаты.
Самый большой объем доходов от предпринимательской деятельности приходится на население Ростовской области и Калмыкии – 9,9%. В Севастополе самая высокая доля доходов приходится на зарплату – 56,1%. В структуре денежных доходов населения Калмыкии социальные выплаты составляют 33,5%. А самый большой объем теневого сектора зарплаты зафиксирован в денежных доходах жителей Краснодарского края – 28,3%.
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