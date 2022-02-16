



Сотрудники Кировского СО СУ СКР по Волгоградской области возбудили уголовное дело по факту покушения на убийство. Главный фигурант – 46-летний местный житель – уже задержан.

Как рассказала ИА «Высота 102» и.о. старшего помощника руководителя СУ СКР по Волгоградской области Дарья Буянова, инцидент произошёл 15 февраля. В тот вечер мужчина находился в своей квартире в компании 63-летнего волгоградца. При этом дружескими их отношения назвать было нельзя, хотя обоих связывали родственные узы: хозяин жилища был братом покойной жены своего гостя.

– Мужчина рассказал, что давно конфликтовал с пенсионером и в тот день решил расправиться с ним. Взяв нож, злоумышленник нанес им не менее двух ударов в область груди и живота потерпевшего. Перед тем как потерять сознание, пенсионер позвонил сыну и попросил того вызвать для него скорую помощь, – сообщила Дарья Буянова.

Сейчас пострадавший находится в больнице: врачи делают все возможное, чтобы спасти жизнь пациента, однако состояние его пока оценивается как тяжелое.

Подозреваемый в покушении на убийство задержан. В ближайшее время по ходатайству следователей в отношении него судом будет избрана мера пресечения в виде заключения под стражу.



