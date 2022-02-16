Экономика 16.02.2022 09:10 Новости компаний
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16.02.2022 09:10 Новости компаний
Интерес жителей Астраханской, Волгоградской, Оренбургской, Пензенской, Самарской, Саратовской и Ульяновской областей к покупкам через интернет продолжает расти. С января по ноябрь 2021 года объем покупок через интернет-эквайринг Сбербанка увеличился более чем в 2 раза, по сравнению с аналогичным периодом 2020 года, и составил 17,4 млрд рублей.
Также в Сбербанке отмечают и увеличение количества операций. За 11 месяцев 2021 года оно составило более 10 млн, что на 57% больше, чем за аналогичный период 2020 года.
Александр Анащенко, председатель Поволжского банка Сбербанка: «На протяжении последних лет торговля в интернете активно развивается. Наиболее мощный импульс e-commerce получила в последние годы в связи с различными ограничениями. Сегодня популярность покупок в интернете продолжает расти. Сбербанк создает все условия для того, чтобы процесс оплаты покупок в интернете был максимально простым и безопасным. Мы продолжаем совершенствовать наши сервисы, чтобы и в будущем обеспечивать самый высокий уровень комфорта и безопасности для наших клиентов».
Клиенты Сбербанка в Волгоградской области также активно используют сервисы банка при оплате товаров или услуг в интернете. По итогам 11 месяцев 2021 года количество операций выросло на 43 %, а торговый объем увеличился более чем в 2 раза.
Евгений Воеводин, управляющий Волгоградским отделением Сбербанка: «В последнее время мы видим заметное увеличение спроса на использование интернет-эквайринга. Бизнес, у которого есть интернет-магазины активно внедряет у себя банковский сервис, помогающий покупателям оплачивать покупку сразу на сайте продавца. Такой способ позволяет экономить время и приобретать нужный товар или услугу не выходя из дома. Онлайн–покупки пользуются популярностью у жителей Волгоградской области, и Сбербанк нацелен на то, чтобы наши клиенты всегда могли совершать банковские операции быстро, комфортно и безопасно».
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