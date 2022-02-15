Компания «Сады Придонья» начала юбилейный год с участия в «Продэкспо»

Экономика 15.02.2022 13:48
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15.02.2022 13:48
Крупнейшая международная продовольственная выставка стала центром для коммуникации и поиска новых каналов сбыта для тысяч производителей из 60 стран мира.
В Москве завершила свою работу 29-я выставка «Продэкспо», участниками которой в этом году стало около полутора тысяч российских и зарубежных компаний, специализирующихся на производстве продовольственных товаров и напитков. За 4 дня работы выставки 70 тысяч посетителей познакомились и попробовали продукцию компаний из России, США, Германии, Сербии, Испании, Армении, Украины и других стран.
Российский производитель соковой продукции, детского питания и продуктов на растительной основе «Сады Придонья», отмечающий в этом году свой 25-летний юбилей, представил гостям новинки кислонемолочной продукции и использовал современные технологии для ознакомления с процессом создания продуктов. Многих посетителей привлекала инсталляция, выполненная в виде яблока-портала. В специальном кресле и в VR-шлеме можно было виртуально погрузиться в настоящую реальность. Для гостей предлагалось меню из 15 роликов, из которого они выбирали понравившуюся тему. Самая популярная – полет над садами и цветущие сады.
«По-настоящему захватывает дух, – говорит партнер Садов Придонья Надежда Кобзева. – Ты как будто находишься в кабине вертолета и боишься упасть. А прогулка в цветущем саду была как наяву, протягиваешь руку и думаешь, что дотронешься до цветка, а нет, иллюзия».
Эта интерактивная площадка стала одной из самых посещаемых на стенде. По словам руководителя управления продуктового маркетинга Елены Шмаковой, инновационная активность для гостей была осуществлена в рамках проекта «Видео 3602, который знакомит потребителей с деятельностью компании в новом виртуальном видеоформате.
Еще одним популярным местом среди гостей и партнеров стало кафе, где профессиональный шеф-повар компании «Сады Придонья» Максим Луков готовил изысканные блюда с использованием продукции Nemoloko.
«В зависимости от времени дня мы предлагали на выбор завтрак, обед или ужин, – комментирует Максим Луков. – Нашей задачей было показать, как много вкусных и разных блюд можно приготовить с использованием Nemoloko, что это универсальный продукт, который прекрасно себя чувствует и как самостоятельный напиток, и как ингредиент в сочетании с другими продуктами».
Выбор таких интерактивных площадок оказался верным, так как была возможность не только увидеть работу компании изнутри, попробовать продукт, но и посмотреть его «в деле». Большой интерес проявили иностранные партнеры, желающие представлять продукцию на рынке стран Дальнего и Ближнего зарубежья, что говорит о растущем интересе к выпускаемым брендам и правильности направления вектора в сторону здорового питания.
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