Контакт-центр «Ситиматик-Волгоград» обработал более 220 тысяч обращений в 2021 году

Полезно знать 15.02.2022 10:31
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15.02.2022 10:31
Ежедневно специалистами контакт-центра регионального оператора по обращению с ТКО «Ситиматик-Волгоград» обслуживается до 1500 звонков. В большинстве случаев вопросы поступают от физических лиц, что составляет 75% от общего числа обработанных обращений.
В 2021 году контакт-центр регоператора обработал более 220 тысяч обращений. В «Ситиматик-Волгоград» проанализировали характер телефонных звонков и выяснили, что основными темами обращений от физических лиц являлись вопросы начислений и корректировок данных лицевых счетов.
Жителей интересовали причины возникновения задолженности, как рассчитывается и от чего зависит сумма оплаты за услугу «Обращение с ТКО», правовые основания для начислений, перерасчётов и взысканий задолженности.
Также специалисты контакт-центра предоставляли консультации о сроках и способах оплаты, о порядке и каналах подачи документов для внесения изменений в лицевой счёт и проведения перерасчётов. Такого рода обращения составили 62% от общего количества принятых звонков от физических лиц. Отметим, что в 2020 году контакт-центр регоператора обработал 111 тысяч звонков, то есть специалисты в 2021 году успешно приняли возросшую в два раза нагрузку.
В январе текущего года контакт-центр «Ситиматик-Волгоград» принял порядка 17 тысяч обращений от жителей региона. Лидирующими темами от физических лиц по-прежнему остаются уточнения по начислениям и актуализация данных.
Отмечался рост обращений по вывозу отходов с контейнерных площадок – потребители сообщали о задержке и смещении периодичности приезда мусоровозов. Очевидно, что такие заявки были связаны с погодными условиями, серьезно усложнившими работу бригад производственного блока: обильные снегопады и температурные качели, вызвавшие обледенение дорог, в некоторых случаях повлекли невозможность проезда спецтехники регоператора к площадкам. Значительные затруднения в доступе к местам накопления наблюдались и в случаях блокировки контейнерных площадок личными автомобилями или нерасчищенными проездами во дворах.
Напомним, что по вопросам деятельности регоператора «Ситиматик-Волгоград» открыто несколько каналов обратной связи:
- можно позвонить по номерам контакт-центра: 8 (8442) 23-23-23; 8 (991) 361-11-36 в будние дни с 8.00 до 18.00,
- написать через форму «Обращение в компанию» на главной странице сайта 34.citymatic.ru или в социальных сетях;
- по предварительной записи по номеру: 8 (8442) 32-63-60 обратиться лично в абонентский отдел по адресу: ул. Коммунистическая, д. 40.
Кроме того, клиентское обслуживание физических лиц осуществляется в отделениях АО «ИВЦ ЖКХ и ТЭК» по номеру справочной службы (8442) 32-50-50 или в личном кабинете по ссылке lk.ivc34.ru/login.
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