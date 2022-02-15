Происшествия

«Скорая» на буксире попала в массовое ДТП на трассе в Волгоградской области

Происшествия 15.02.2022 10:17
0
15.02.2022 10:17


Три микроавтобуса, среди которых автомобиль скорой помощи, столкнулись на федеральной трассе в городском округе Михайловка. Как сообщили в ГУ МВД России по Волгоградской области, авария произошла ночью на 791 км автодороги Р-22 "Каспий" М-4 "Дон" - "Тамбов – Волгоград – Астрахань".
По предварительной информации, 69-летний водитель "УАЗа" при буксировке тросом автомобиля скорой помощи не уступил дорогу и столкнулся с микроавтобусом "Ford Transit". В результате ДТП пострадал водитель "скорой" и 53-летний пассажир "Ford Transit". Оба доставлены в больницу.
Фото: ГУ МВД России по Волгоградской области

Комментарии
Есть новости? Пиши и звони в редакцию: +7 (937) 55-66-102
Поделиться
Реклама

Пластиковые, алюминиевые окна и двери. 8-917-338-15-85

Квартиры в сданном доме в Дзержинском районе Волгограда

Урны, контейнеры для отходов в наличии. Доставка!8(8442) 95-50-05

Займы под залог имущества. Материнский капитал. +7 (927) 510-59-46
Происшествия
15.02.2022 12:32
Происшествия 15.02.2022 12:32
Комментарии

0
Далее
Происшествия
15.02.2022 12:07
Происшествия 15.02.2022 12:07
Комментарии

0
Далее
Происшествия
15.02.2022 11:42
Происшествия 15.02.2022 11:42
Комментарии

0
Далее
Происшествия
15.02.2022 10:38
Происшествия 15.02.2022 10:38
Комментарии

0
Далее
Происшествия
15.02.2022 10:18
Происшествия 15.02.2022 10:18
Комментарии

0
Далее
Происшествия
14.02.2022 17:46
Происшествия 14.02.2022 17:46
Комментарии

0
Далее
Происшествия
14.02.2022 13:17
Происшествия 14.02.2022 13:17
Комментарии

0
Далее
Происшествия
14.02.2022 12:32
Происшествия 14.02.2022 12:32
Комментарии

0
Далее
Происшествия
14.02.2022 10:42
Происшествия 14.02.2022 10:42
Комментарии

0
Далее
Происшествия
14.02.2022 10:18
Происшествия 14.02.2022 10:18
Комментарии

0
Далее
Происшествия
14.02.2022 09:50
Происшествия 14.02.2022 09:50
Комментарии

0
Далее
Происшествия
13.02.2022 10:22
Происшествия 13.02.2022 10:22
Комментарии

0
Далее
Происшествия
12.02.2022 11:02
Происшествия 12.02.2022 11:02
Комментарии

0
Далее
Происшествия
12.02.2022 10:47
Происшествия 12.02.2022 10:47
Комментарии

0
Далее
Происшествия
12.02.2022 09:36
Происшествия 12.02.2022 09:36
Комментарии

0
Далее

Лента новостей

14:59
Волгоградские заводы нарастили импортозамещающее производство на 4%Смотреть фотографии
14:38
Браконьеры пытались удрать с убитыми косулями от полицейских в Волгоградской областиСмотреть фотографии
14:13
В Волгограде двое экс-сотрудников ГИБДД получили по 7 лет колонии за взяткуСмотреть фотографии
13:57
Под Волгоградом слепили самого толстого снеговикаСмотреть фотографииCмотреть видео
13:48
Компания «Сады Придонья» начала юбилейный год с участия в «Продэкспо»Смотреть фотографии
13:41
В Волгоградской области количество заболевших коронавирусом идет на спадСмотреть фотографии
13:36
Бывшего главу района Волгограда назначили временным сити-менеджером ЭлистыСмотреть фотографии
13:05
В Волгограде выбирают лучшего повара в сфере социального питанияСмотреть фотографии
12:59
Жители Волгоградской области за неделю стали меньше простыватьСмотреть фотографии
12:38
Ушел из жизни самый титулованный строитель Волгограда Герасим Иванович АртемовСмотреть фотографии
12:32
На крышу сельского дома в Волгоградской области рухнул беспилотникСмотреть фотографии
12:25
В Волгограде под окнами гостиницы «Турист» нашли мертвым мужчинуСмотреть фотографии
12:15
Фигурантам дела об убийстве отца школьницы в Волгограде прокурор просит от 7 до 13 лет колонииСмотреть фотографииCмотреть видео
12:07
В Волгоградской области раненая косуля вышла к людям за помощьюСмотреть фотографии
12:01
МегаФон разработал тариф для детейСмотреть фотографии
11:42
«Уставший» житель Волгограда на полчаса остановил движение трамваевСмотреть фотографии
11:38
В Волгограде экс-инспектор ГИБДД заработал 27 млн рублей на взятках от маршрутчиковСмотреть фотографии
11:27
Двух волгоградцев осудили за похищение соседкиСмотреть фотографии
10:38
В Волгограде разъяренный мужчина едва не задушил женщину на глазах у ее дочериСмотреть фотографии
10:24
Военные и чиновники в Волгограде почтили память воинов-интернационалистовСмотреть фотографии
10:18
На юге Волгограда автомобиль сбил пешехода и скрылсяСмотреть фотографии
10:17
«Скорая» на буксире попала в массовое ДТП на трассе в Волгоградской областиСмотреть фотографии
09:45
Волгоградские СНТ и ГСК заплатят по максимуму за сорванные пломбы на электросчетчикеСмотреть фотографии
09:24
Коммунальный фонтан забил в Волгограде по плануСмотреть фотографииCмотреть видео
09:18
Жители Волгоградской области оценили свой труд в 37 тысяч рублейСмотреть фотографии
08:32
Без света целый день просидят жители сотен домов ВолгоградаСмотреть фотографии
07:42
Сокол растерзал добычу на глазах жителей высотки в центре ВолгоградаСмотреть фотографииCмотреть видео
21:16
«От минуса к плюсу»: температурные качели раскачивают Волгоградскую областьСмотреть фотографии
20:07
Волгоградцам объяснили, как получить QR-код по антителамСмотреть фотографии
19:05
"Домик для терапевта" за 27 миллионов построят под ВолгоградомСмотреть фотографии
Реклама
Реклама
 