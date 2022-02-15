«Скорая» на буксире попала в массовое ДТП на трассе в Волгоградской области

Происшествия 15.02.2022 10:17
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15.02.2022 10:17
Три микроавтобуса, среди которых автомобиль скорой помощи, столкнулись на федеральной трассе в городском округе Михайловка. Как сообщили в ГУ МВД России по Волгоградской области, авария произошла ночью на 791 км автодороги Р-22 "Каспий" М-4 "Дон" - "Тамбов – Волгоград – Астрахань".
По предварительной информации, 69-летний водитель "УАЗа" при буксировке тросом автомобиля скорой помощи не уступил дорогу и столкнулся с микроавтобусом "Ford Transit". В результате ДТП пострадал водитель "скорой" и 53-летний пассажир "Ford Transit". Оба доставлены в больницу.
Фото: ГУ МВД России по Волгоградской области
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