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«От минуса к плюсу»: температурные качели раскачивают Волгоградскую область

Полезно знать 14.02.2022 21:16
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14.02.2022 21:16


Колоссальные перепады температуры от -15º до +7º ожидаются в Волгоградской области во вторник, 15 февраля. Синоптики Волгоградского ЦГМС прогнозируют, что температурные качели продолжат раскачивать регион до ближайшего четверга включительно. Переходы от минуса к плюсу на столбике термометра не будут сопровождаться осадками: погода будет ясной и практически безветренной. Ситуация изменится к выходным, когда в Волгоградской области окончательно установится плюсовая температура, пойдут дожди и усилится юго-западный ветер. По данным погодного центра «Фобос», причиной такого предвесенья станут массы теплого влажного атлантического воздуха, которые все глубже проникают на Европейскую территорию России.

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