«От минуса к плюсу»: температурные качели раскачивают Волгоградскую область

Полезно знать 14.02.2022 21:16
0
14.02.2022 21:16
Колоссальные перепады температуры от -15º до +7º ожидаются в Волгоградской области во вторник, 15 февраля. Синоптики Волгоградского ЦГМС прогнозируют, что температурные качели продолжат раскачивать регион до ближайшего четверга включительно. Переходы от минуса к плюсу на столбике термометра не будут сопровождаться осадками: погода будет ясной и практически безветренной. Ситуация изменится к выходным, когда в Волгоградской области окончательно установится плюсовая температура, пойдут дожди и усилится юго-западный ветер. По данным погодного центра «Фобос», причиной такого предвесенья станут массы теплого влажного атлантического воздуха, которые все глубже проникают на Европейскую территорию России.
Реклама
«Ситиматик-Волгоград» списал жителям региона пени на сумму порядка полутора миллиона рублей14.02.2022 17:49
Полезно знать 14.02.2022 17:49
Обновленный ŠKODA KODIAQ: презентация в уникальном онлайн-формате от дилерского центра «Волга-Раст-Октава»14.02.2022 16:41
Полезно знать 14.02.2022 16:41
Волгоградскую «Аксинью» оценили по достоинству в Москве14.02.2022 12:33
Полезно знать 14.02.2022 12:33
Заметки астролога: рекомендации на 14-20 февраля 2022 года13.02.2022 18:49
Полезно знать 13.02.2022 18:49
Снег завалил Волгоградскую область 13 февраля13.02.2022 07:46
Полезно знать 13.02.2022 07:46
«Сплошная погодная вакханалия»: снежная лавина с дождем накроет Волгоградскую область 12 февраля11.02.2022 18:46
Полезно знать 11.02.2022 18:46
Волгоградские налоговики ждут заявлений по льготам на транспорт и землю11.02.2022 16:08
Полезно знать 11.02.2022 16:08
Волгоград вошёл в топ-5 городов России по накоплениям в рублях09.02.2022 11:28
Полезно знать 09.02.2022 11:28
Волгоградцам разъяснили упрощенный порядок возврата налоговых вычетов07.02.2022 17:16
Полезно знать 07.02.2022 17:16
Заметки астролога: рекомендации с 7 по 13 февраля06.02.2022 19:25
Полезно знать 06.02.2022 19:25
Оттепель в Волгоградской области резко сменят морозы05.02.2022 08:13
Полезно знать 05.02.2022 08:13
Составление слов из слова как способ развития мышления04.02.2022 15:24
Полезно знать 04.02.2022 15:24
Мониторы Samsung: краткое руководство по выбору03.02.2022 11:54
Полезно знать 03.02.2022 11:54
Температурный хаос и дожди со снегом накроют Волгоградскую область03.02.2022 09:57
Полезно знать 03.02.2022 09:57
Сталинградская битва: куда сходить, что посмотреть и прочитать о самом кровопролитном сражении в истории человечества02.02.2022 16:45
Полезно знать 02.02.2022 16:45
Реклама