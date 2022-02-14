«Ситиматик-Волгоград» списал жителям региона пени на сумму порядка полутора миллиона рублей

Полезно знать 14.02.2022 17:49
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14.02.2022 17:49
За два месяца проведения акции «Оплата долга без пени» региональный оператор по обращению с ТКО ООО «Ситиматик-Волгоград» списал у жителей региона пени на сумму 1 млн 483 тысячи рублей. Штрафные начисления по коммунальной услуге «Обращение с ТКО» были начислены за несоблюдение сроков оплаты. Обнуление отразилось в платежных документах за январь 2022 года.
Акция «Оплата долга без пени» была запущена для поощрения тех физических лиц, кто несвоевременно оплачивал коммуналку, накопил долги и пени, но хотел избавиться от задолженности и штрафных санкций независимо от их величины. Для участия в акции необходимо было погасить долг за услугу вывоза отходов в полном объеме до конца года. Это условие распространялось даже на тех должников, в отношении которых были поданы заявления в суд. В этом случае вместе с долгом нужно было оплатить судебные пени и государственную пошлину. Предложением регоператора в ноябре и декабре прошедшего года воспользовались более 38 тысяч человек.
Напомним, услуга по обращению с ТКО является коммунальной и подлежит обязательной оплате строго до 10 числа каждого месяца. Взыскание долгов через суд грозит неплательщикам не только дополнительными затратами, такими как судебные издержки по оплате пени, госпошлины, исполнительского сбора, но и вероятностью ареста банковских счетов, имущества должника, а также запретом выезда из страны. В рамках судебного производства, помимо суммы долга со счёта будут списаны пени и судебные расходы, которые доходят порой до нескольких тысяч рублей.
Получить консультацию по начислениям и сумме текущей задолженности волгоградцы могут в контакт-центре регоператора по номерам 8 (8442) 23-23-23; 8 (991) 361-11-36 в будние дни с 8.00 до 18.00, а также в справочной службе АО «ИВЦ ЖКХ и ТЭК» по номеру (8442) 32-50-50.
Детальную информацию по своему лицевому счету потребитель может отслеживать в личном кабинете на сайте ivc34.ru, где, в том числе, доступна функция дистанционной оплаты коммунальной услуги.
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