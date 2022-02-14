Происшествия

Кибермошенники из Пензы потерпели фиаско в Волгограде (ВИДЕО)

Происшествия 14.02.2022 12:32
0
14.02.2022 12:32




Двоюродные братья из Пензы задержаны в ходе совместной спецоперации оперативных сотрудников полиции из Москвы и Волгограда. Как сообщили в региональном главке МВД, родственники решили попробовать свои силы в криминальном бизнесе, однако преступные гастроли долго не продлились.
Идея стать кибермошенниками пришла в голову одному из братьев, когда в гостях у него находился кузен. Родственники обзавелись несколькими мобильниками, закупили сим-карты и приступили к делу. Они звонили владельцам недвижимости, которые размещали в интернете объявления о сдаче жилья в аренду. Представляясь клиентами, мужчины заявляли о готовности внести предоплату, узнавали реквизиты банковской карты хозяина квартиры, а затем, ссылаясь на затруднения с транзакцией, просили назвать смс-код, который служит для подтверждения согласия перевода денег с карты.

В числе потерпевших от действий мошенников оказалась 50-летняя жительница Волгограда. Именно волгоградские оперативники первыми вышли на след аферистов. Задержания проходили одновременно в регионах их постоянного проживания при поддержке сотрудников местных подразделений Росгвардии.

У них изъяты оформленные на третьих лиц банковские и сим-карты, средства связи и другие предметы, имеющие доказательственное значение. Для проведения следственных действий задержанные доставлены в Волгоград, где в отношении  обоих возбудили уголовные дела.
Сейчас оба брата находятся под подпиской о невыезде и надлежащем поведении. 
Фото и видео: ГУ МВД России по Волгоградской области

Комментарии
Есть новости? Пиши и звони в редакцию: +7 (937) 55-66-102
Поделиться
Реклама

Пластиковые, алюминиевые окна и двери. 8-917-338-15-85

Квартиры в сданном доме в Дзержинском районе Волгограда

Урны, контейнеры для отходов в наличии. Доставка!8(8442) 95-50-05

Займы под залог имущества. Материнский капитал. +7 (927) 510-59-46
Происшествия
14.02.2022 13:17
Происшествия 14.02.2022 13:17
Комментарии

0
Далее
Происшествия
14.02.2022 10:42
Происшествия 14.02.2022 10:42
Комментарии

0
Далее
Происшествия
14.02.2022 10:18
Происшествия 14.02.2022 10:18
Комментарии

0
Далее
Происшествия
14.02.2022 09:50
Происшествия 14.02.2022 09:50
Комментарии

0
Далее
Происшествия
13.02.2022 10:22
Происшествия 13.02.2022 10:22
Комментарии

0
Далее
Происшествия
12.02.2022 11:02
Происшествия 12.02.2022 11:02
Комментарии

0
Далее
Происшествия
12.02.2022 10:47
Происшествия 12.02.2022 10:47
Комментарии

0
Далее
Происшествия
12.02.2022 09:36
Происшествия 12.02.2022 09:36
Комментарии

0
Далее
Происшествия
11.02.2022 19:50
Происшествия 11.02.2022 19:50
Комментарии

0
Далее
Происшествия
11.02.2022 10:12
Происшествия 11.02.2022 10:12
Комментарии

0
Далее
Происшествия
11.02.2022 09:56
Происшествия 11.02.2022 09:56
Комментарии

0
Далее
Происшествия
10.02.2022 14:39
Происшествия 10.02.2022 14:39
Комментарии

0
Далее
Происшествия
10.02.2022 10:45
Происшествия 10.02.2022 10:45
Комментарии

0
Далее
Происшествия
10.02.2022 10:39
Происшествия 10.02.2022 10:39
Комментарии

0
Далее
Происшествия
10.02.2022 07:53
Происшествия 10.02.2022 07:53
Комментарии

0
Далее

Лента новостей

15:07
Новый курс «Лицея» открывает выпускникам доступ к академическим знаниям по обществознаниюСмотреть фотографии
14:50
«Сразу попал в реанимацию»: 30-летний непривитый волгоградец скончался от коронавирусаСмотреть фотографии
14:07
Волгоградский автовокзал прописался в цоколе девятиэтажкиСмотреть фотографии
14:03
РУСАЛ поддержит в Волгограде 5 волонтёрских проектовСмотреть фотографии
14:02
«Концессии водоснабжения» в Волгограде загрязнили Волгу на 550 млн рублейСмотреть фотографии
13:29
Почти 70 фермеров Волгоградской области присоединились к цифровой витрине продуктов «Свое Родное» в 2021 годуСмотреть фотографии
13:17
Водитель тонированного авто пытался скрыться от полиции в ВолгоградеСмотреть фотографии
13:17
«Александр, ты не прав»: прокуратура опротестовала резкое повышение тарифов на коммуналку в МихайловкеСмотреть фотографии
12:33
Волгоградскую «Аксинью» оценили по достоинству в МосквеСмотреть фотографии
12:32
Кибермошенники из Пензы потерпели фиаско в Волгограде (ВИДЕО)Смотреть фотографииCмотреть видео
12:11
COVID-19 продолжает бить антирекорды в Волгоградской областиСмотреть фотографии
11:25
Волгоградцы разошлись во мнениях о новых правилах выгула собакСмотреть фотографии
10:49
Банк Уралсиб повысил ставку по карте «Прибыль» до 9%Смотреть фотографии
10:42
Пьяного петербуржца сняли с рейса в аэропорту ВолгоградаСмотреть фотографии
10:18
"Газель" и легковушка из Челябинска не поделили трассу под ВолгоградомСмотреть фотографии
10:14
Число госпитализаций с коронавирусом в Волгоградской области выросло до 4 тысячСмотреть фотографии
09:58
В Волгоградской области осталось всего восемь школ на карантинеСмотреть фотографии
09:52
«ЕвроХим-ВолгаКалий» повышает социальные гарантии для коллективаСмотреть фотографии
09:50
Поезд и электричка задержались в Волгоградской области из-за ЧП на ж/дСмотреть фотографии
09:42
Дожди и потепление прогнозируют в Волгоградской областиСмотреть фотографии
08:17
Волгоградская область поднялась на два пункта в рейтинге качества жизни регионовСмотреть фотографии
07:01
«Синара-Девелопмент» ввела в эксплуатацию два новых дома в ВолгоградеСмотреть фотографии
20:08
Закупку на проектирование спортивного кластера отменили в ВолгоградеСмотреть фотографии
18:49
Заметки астролога: рекомендации на 14-20 февраля 2022 годаСмотреть фотографии
17:02
Депутат Госдумы от Волгоградской области высказался за эвтаназию агрессивных собакСмотреть фотографии
17:00
Для любимых и любящих: Ворошиловский торговый центр приглашает к розыгрышу призовСмотреть фотографии
15:56
Известный книжный магазин в Волгограде может остаться без помещения на улице МираСмотреть фотографии
14:17
Безмасочник доехал до Мамаева кургана в Волгограде за 7500 рублейСмотреть фотографии
14:16
Волгоградской области выделят деньги на выявление штамма «омикрон»Смотреть фотографии
13:18
Имущество волгоградского завода-банкрота готовят к повторной продажеСмотреть фотографии
Реклама
Реклама
 