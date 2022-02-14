Кибермошенники из Пензы потерпели фиаско в Волгограде (ВИДЕО)











Двоюродные братья из Пензы задержаны в ходе совместной спецоперации оперативных сотрудников полиции из Москвы и Волгограда. Как сообщили в региональном главке МВД, родственники решили попробовать свои силы в криминальном бизнесе, однако преступные гастроли долго не продлились.

Идея стать кибермошенниками пришла в голову одному из братьев, когда в гостях у него находился кузен. Родственники обзавелись несколькими мобильниками, закупили сим-карты и приступили к делу. Они звонили владельцам недвижимости, которые размещали в интернете объявления о сдаче жилья в аренду. Представляясь клиентами, мужчины заявляли о готовности внести предоплату, узнавали реквизиты банковской карты хозяина квартиры, а затем, ссылаясь на затруднения с транзакцией, просили назвать смс-код, который служит для подтверждения согласия перевода денег с карты.





В числе потерпевших от действий мошенников оказалась 50-летняя жительница Волгограда. Именно волгоградские оперативники первыми вышли на след аферистов. Задержания проходили одновременно в регионах их постоянного проживания при поддержке сотрудников местных подразделений Росгвардии.





У них изъяты оформленные на третьих лиц банковские и сим-карты, средства связи и другие предметы, имеющие доказательственное значение. Для проведения следственных действий задержанные доставлены в Волгоград, где в отношении обоих возбудили уголовные дела.

Сейчас оба брата находятся под подпиской о невыезде и надлежащем поведении.

Фото и видео: ГУ МВД России по Волгоградской области