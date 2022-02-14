Банк Уралсиб повысил ставку по карте «Прибыль» до 9%

Экономика 14.02.2022 10:49 Реклама
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14.02.2022 10:49 Реклама
Банк Уралсиб повысил максимальную ставку начисления процентов на остаток собственных средств по карте «Прибыль» до 9% годовых.
Проценты начисляются на ежедневный остаток средств до 1 млн рублей включительно. При этом для получения дохода в 9% годовых нужно выполнить единственное условие – совершать покупки по карте на сумму не менее 10 тысяч рублей в месяц*. Это же условие является и критерием бесплатности обслуживания карты.**
Для новых клиентов в первый месяц использования карты 9% годовых на ежедневный остаток начисляется вне зависимости от выполнения условий.
«Прибыль» – флагманский карточный продукт Банка Уралсиб, сочетающий в себе наиболее востребованные у клиентов возможности – кешбэк за покупки и процент на остаток, а также возможность онлайн-заказа и доставки на дом. Более подробно о карте «Прибыль» можно узнать в отделениях банка, по телефону 8-800-250-57-57 и на сайте ПАО «БАНК УРАЛСИБ».
*При невыполнении данного условия процент на ежедневный остаток начисляется по минимальной ставке 0,1% годовых.
**При невыполнении данного условия за обслуживание карты взимается комиссия в размере 99 руб./мес.).
Карта «Прибыль»
9% годовых начисляются ежемесячно на ежедневный остаток по Карте до 1 млн руб. при покупках по Карте свыше 10000 руб./ мес. (некоторые траты не учитываются), 0,1% годовых – при покупках до 10000 руб.; при остатке свыше 1 млн руб. на сумму превышения проценты не начисляются.
Ежемесячное обслуживание— 0 руб. при покупках по Карте от 10 тыс. руб./мес. (некоторые траты не учитываются), в иных случаях — 99 руб. /мес.
Срок Карты — 4 г. Комиссии по карте: за разблокировку Карты; запрос об остатке; Сервис информирования; Обслуживание неактивного картсчета; за выдачу и зачисление наличных; за безналичный перевод; за использование денежных средств при технической задолженности.
Подробнее на www.uralsib.ru. Реклама. ПАО «БАНК УРАЛСИБ». Лицензия Банка России № 30 от 10.09.2015 г.
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