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Снег завалил Волгоградскую область 13 февраля

Полезно знать 13.02.2022 07:46
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13.02.2022 07:46


Снегопад с дождем накрыл всю Волгоградскую область 13 февраля - снег  шел почти всю ночь. Как сообщает ИА «Высота 102» со ссылкой на Волгоградский ЦГМС, в воскресенье в Волгограде и области ожидаются туман, гололед и отложение мокрого снега на проводах и деревьях. Ветер ночью и утром  юго-западный 3-8 м/с, местами порывы до 12 м/с. Днем ветер переменится на западный 3-8 м/с. В северных районах области прогнозируется метель с порывами ветра до 18 м/с. Температура воздуха: ночью +4…-1; днем 1…+4, местами до +6 градусов по Цельсию.  

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