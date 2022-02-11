Экономика

Волгоградский облкомприроды впервые за 13 лет покупает новые машины для инспекторов

Экономика 11.02.2022 17:34
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11.02.2022 17:34


Комитет природных ресурсов, лесного хозяйства и экологии Волгоградской области объявил электронный аукцион на поставку девяти автомобилей для своих инспекторов, которые проводят выездные проверки и патрулирование лесов. Максимальная цена контракта составляет 9,9 млн рублей – по 1,1 млн на один автомобиль отечественного производства, сообщает ИА «Высота 102» со ссылкой на сайт госзакупок.
«Для инспекторского состава комитета планируется приобрести машины повышенной проходимости, полноприводные, с механической коробкой передач, – рассказали о закупке в облкомприроды. – Четыре авто будут использоваться для осуществления патрулирования лесов и оперативного реагирования на нарушения в лесном фонде. Пять машин предназначены для проведения мероприятий в рамках государственного экологического надзора, пресечения нарушений природоохранного законодательства в Волгограде и на территории муниципальных районов области».
В комитете подчеркнули, что машинами не будут пользоваться сотрудники, не задействованные в проведении контрольно-надзорных мероприятий. Деньги на покупку машин выделили из федерального и областного бюджетов. В последний раз новые автомобили за счет казны Волгоградской области облкомприроды приобретал 13 лет назад.

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