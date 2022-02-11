Депутаты Волгоградской облдумы поднимут стоимость своих служебных автомобилей

Экономика 11.02.2022 11:42
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11.02.2022 11:42
Стоимость техники и автомобилей, которыми пользуются депутаты Волгоградской облдумы, планирует увеличить регпарламент. Как сообщает ИА «Высота 102», проект соответствующего постановления о внесении изменений в документ, определяющий требования к закупаемым товарам, опубликован на сайте областной думы. Изменения вносятся в соответствии с федеральным законодательством и постановлением правительства РФ, подчеркивается в пояснительной записке.
Так, если раньше предельная стоимость компьютерной техники для народных избранников не должна была превышать 50 тысяч рублей, то теперь этот потолок определен 60 тысячами. Депутаты также могут рассчитывать на служебные авто ценой не более 2,5 миллиона рублей – ранее предельная цена была на уровне 2 миллионов рублей. Разрешено приобретать за бюджетный счет смартфоны ценой не более 15 тысяч рублей и кресла с металлическим каркасом и натуральной обивкой – не более 40 тысяч рублей. Ценовые ограничения установлены также и для услуг мобильной связи и интернета.
Соответствующие изменения предельных цен на товары и услуги для депутатов планируется пересматривать по мере необходимости.
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