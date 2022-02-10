Экономика 10.02.2022 17:24
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10.02.2022 17:24
Банк Уралсиб вошел в число лидеров ежегодного исследования удобства и доступности мобильных банков и интернет-банков для физлиц от компании UsabilityLab. В рейтинге удобства цифровых каналов Уралсиб Онлайн занял 4-е место.
Исследование проводилось в течение всего 2021 года, в нем принял участие 21 крупнейший банк страны. Удобство цифровых платформ аналитики оценивали по 17 пользовательским сценариям, среди которых: переводы через Систему быстрых платежей (СБП), переводы между своими счетами и по номеру карты, оплата мобильного телефона, просмотр деталей операций в истории, открытие вклада и т.д.
При составлении рейтинга исследователи оценивали удачные решения, упрощающие путь пользователей (в том числе – имеющих особенности здоровья), а также выявляли юзабилити-проблемы онлайн-сервисов. К критериям удобства, по которым проводилась оценка сервисов, относились, например, такие возможности как поиск по списку банков-участников СБП, указание всей необходимой информации об исходящем переводе в истории операций, автоматический расчет комиссии после ввода суммы перевода, наличие функции сканирования карты (с помощью камеры или NFC) и другие.
«Мы были рады получить такую высокую экспертную оценку наших сервисов. В основе нашего подхода к развитию продукта стоит клиент, его потребности и ежедневные задачи. – рассказал руководитель департамента цифровых сервисов и каналов Банка Уралсиба Дмитрий Наранович. – Продукт, которым пользуются каждый день, должен быть удобен и прост для всех клиентов без исключения. Поэтому мы постарались учесть самые разные нюансы, провели большое количество интервью с пользователями, а также изучили действующие стандарты и рекомендации специалистов в области медицины для того, чтобы наши сервисы удобны для каждого клиента, включая людей с особенностями здоровья. Результаты рейтинга говорят том, что эта кропотливая работа принесла хорошие результаты, но, безусловно, мы продолжим совершенствовать наши сервисы по различным направлениям».
Банк Уралсиб запустил обновленный онлайн-банк для физлиц в начале 2021 года. Он был разработан с использованием современных архитектурных и технических решений, и в его основе лежат лучшие рыночные практики и выявленные в результате множества исследований и интервью потребности клиентов.
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