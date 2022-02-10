Расследования 10.02.2022 10:40
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10.02.2022 10:40
Накануне на трассе в Волгоградской области образовалась огромная пробка из фур. Как сообщили ИА «Высота 102» очевидцы, затор случился в Камышинском районе на трассе «Волгоград-Саратов-Сызрань». Водители жаловались на ледяную корку на дороге.
Напомним, в Волгоградской области последние дни наблюдаются температурные качели, которые приводят то к оттепели, то к небольшому морозу. В Камышинском районе традиционные пробки возникают около села Белогорки в районе подъема.
Видео Подсмотрено.Камышин ВК.
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