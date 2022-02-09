Здравоохранение 09.02.2022 16:57
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09.02.2022 16:57
Организацию приема пациентов, выездов на дом, распределение потоков и работу колл-центра проверили сегодня в волгоградской поликлинике №30 чиновники областного комитета здравоохранения и представители ОНФ. Аналогичные выезды проверяющие проводят и в других медицинских учреждениях в рамках ежедневного мониторинга, рассказала заместитель председателя комитета здравоохранения Волгоградской области Марина Гаврилова.
В час дня в регистратуре поликлиники №30, за которой закреплены почти все жители поселка Ангарский в Волгограде – всего три человека, в коридоре приема у терапевта ждут еще пятеро. Заместитель главврача Наталья Ермолаева признается, что в понедельник и пятницу картина куда более напряженная – именно эти дни традиционно являются пиковыми по количеству обращений. Справляться растущим количеством обращений помогают работа на выезде и волонтеры колл-центра, где пациентам дистанционно открывают, продлевают и закрывают больничные листы.
«Мы сформировали дополнительные бригады для выезда докторов на дом, у нас приняты дополнительные сотрудники – 12 врачей-ординаторов и 4 врачей-стоматологов, – рассказала Ермолаева. – Основную часть пациентов мы стараемся обслужить на дому – это две трети всех обратившихся, еще одну треть пациентов мы принимаем в поликлинике. Сейчас можно дистанционно открывать и закрывать листок нетрудоспособности, у нас, как и в других учреждениях, работает колл-центр по телефону 36-12-06. Если у пациента ситуация, которая не связана с листком нетрудоспособности, то, по возможности, рекомендуется посещать поликлинику в менее загруженные дни».
В колл-центре поликлиники трудятся почти 30 волонтеров – студентов медицинского университета и колледжа. Телефонные линии здесь действительно «горячие»: добровольцы неустанно отвечают на обращения по больничным листам, вызовам врачей на дом и сами обзванивают пациентов, наблюдающихся с ОРВИ или ковидом на дому.
С вызовами пандемии столкнулись в каждой поликлинике Волгоградской области – нагрузка на систему здравоохранения по сей день остается очень серьезной, и медучреждения ищут силы и средства, чтобы с ней справиться.
«В волгоградское отделение ОНФ поступают жалобы жителей, что приходится ждать по несколько часов приема терапевта, – рассказала журналистам глава исполкома Народного фронта в Волгоградской области Ирина Шарипова. – В то же время мы видим, что система здравоохранения реагирует: увеличивается количество часов приема, распределяются потоки пациентов. Это главное, что система здравоохранения старается оперативно реагировать».
Зампредседателя облздрава Марина Гаврилова отметила, что кадровый вопрос в поликлиниках при нынешних условиях является самым критичным. Все силы врачебного состава максимально сконцентрированы в амбулаторно-поликлинической службе. Для помощи пациентам с коронавирусом или подозрением на него дополнительно привлекли более 1,5 тысяч студентов, ординаторов, врачей-стажеров непрофильных специальностей. Амбулаторно-поликлиническому звену также выделено дополнительно 250 автомобилей, заключены договоры со службами такси для помощи в выездной работе.
«Обстановка напряженная, но при этом достаточно стабильная. Резкого нарастания количества заболевших в течение последней недели мы не наблюдаем, хотя оно остается высоким. Мы просим жителей отнестись с пониманием и просим обязательно пользоваться сервисом 122. По этому номеру можно вызвать врача, открыть листок нетрудоспособности, закрыть его – помогут специалисты колл-центра. Они благополучно, своевременно передадут информацию в поликлинику и все документы человеку должным образом оформят. Поэтому, если это возможно, не посещайте поликлинику и позвоните на 122, чтобы получить необходимую помощь», – призвала Гаврилова жителей региона.
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