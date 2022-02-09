Волгоград вошёл в топ-5 городов России по накоплениям в рублях





Сбербанк Управление Активами проанализировал, в каких валютах предпочитают копить россияне. Исследование показало, что 57% волгоградских семей достаточно регулярно формируют сбережения. По итогам опроса доля волгоградцев, которые предпочитают формировать сбережения в рублях составила 95% в 2021 году, что выше среднего показателя по стране - 92% соотечественников (против 87% в 2020-м).

Что касается сбережений в валюте, то в прошлом году интерес волгоградцев рос к доллару – 15% респондентов заявили, что копят в этой валюте, в то время, как годом ранее так отвечали 13%. К евро интерес вырос почти в 2 раза – 9% против 5% в 2020-м году.

Если не доллар и евро, то что?

Из экзотических валют на сегодняшний день популярностью у жителей Волгограда пользуются швейцарские франки, белорусский рубль и китайский юань, что скорее всего связано с их семейными и деловыми связами.

Ренат Малин, директор по инвестициям Сбер Управление Активами: «Распределение накоплений между различными валютами — грамотный подход с точки зрения диверсификации: в этом случае человек снижает зависимость от одной валюты, какой бы стабильной она ему ни казалась. Однако любая валюта подвержена инфляции, поэтому даже накопления в наличных долларах или евро — не панацея.

Лучше всего разделить свои накопления на две части. Первая — финансовая подушка: её можно хранить и в наличных, но лучше на вкладе (при этом вклады или накопительные счета также можно открыть в разных валютах). Вторую часть средств целесообразно вложить в инвестиционные инструменты, номинированные в рублях и валюте. Сейчас это можно сделать прямо в банковском приложении, в том числе в СберБанк Онлайн, — например, купить ПИФы (или биржевые ПИФы, если у вас есть брокерский счёт). Кстати, недавно Сбер снизил порог входа в ПИФы в 10 раз — с 1000 до 100 рублей. Так что сегодня это наиболее доступный, эффективный и прозрачный инструмент для формирования накоплений».

Евгений Воеводин, управляющий Волгоградским отделением Сбербанка: «Согласно данным исследования, проведённого Сбер Управление Активами, мы видим, что большая часть (95%) жителей Волгограда предпочитают копить в рублях. Мы в Сбере постоянно расширяем линейку инвестиционных продуктов – ПИФов и стратегий доверительного управления. Это хорошая возможность вложить накопленные средства – как рублевые, так и валютные – в российские и зарубежные активы. Для этого совсем не нужно обладать большой суммой или идти в отделение. Приобрести ПИФы можно в СберБанк Онлайн, размер вложений начинается от ста рублей».

Опрос проводился в декабре 2021 года в 37 крупных и средних российских городах с населением более 500 тыс. человек. В ходе исследования замерялось использование валюты в качестве инструмента накоплений, при этом респондентов просили исключить желание купить валюту для различных операций (учитывался возможный спрос на валюту со стороны малого бизнеса и физлиц).



