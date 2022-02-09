Экономика

ВТБ Мои Инвестиции отменили комиссию за пополнение брокерского счета с карт других банков

Экономика 09.02.2022 10:26 Новости компаний
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09.02.2022 10:26 Новости компаний


ВТБ Мои Инвестиции отменили комиссию за пополнение брокерского счета с карт других банков. Бесплатно пополнять брокерский счет теперь можно не только с карты ВТБ, но и с карты любого другого банка. Также в рамках очередного обновления в приложении был изменен дизайн инвестиционный идей и рекомендаций, добавлены новые возможности.
ВТБ Мои Инвестиции продолжают улучшать функционал. В новой версии приложения стало доступно оформление формы W-8BEN для получения налоговой льготы при выплате доходов по ценным бумагам США. Достаточно просто сфотографировать распечатанную и подписанную форму W-8BEN и загрузить ее в ВТБ Мои Инвестиции.
Благодаря новому дизайну инвестиционных идей и рекомендаций делать выбор ценных бумаг стало еще удобнее. Кроме того, добавлена возможность делиться инвестидеями и рекомендациями с друзьями и коллегами.
Появилась функция повторения заявки. После нажатия кнопки «Повторить» открывается заявка с предустановленным счетом, ценой и количеством активов. Если актив на данный момент не торгуется, исполнен или погашен, кнопка будет неактивной. Кроме того, теперь клиенты сегмента Прайм могут переводить ценные бумаги между счетами и торговыми площадками.
«Интересы клиентов для нас всегда на первом месте, и теперь они могут бесплатно пополнять брокерский счет не только с карты ВТБ, но и с карты любого другого банка. Также мы продолжаем улучшать дизайн ВТБ Мои Инвестиции, чтобы работа с приложением была максимально удобной и простой. При этом надежность и бесперебойная работа приложения остается нашим важнейшим приоритетом. Это особенно важно сегодня, когда интерес населения к инвестиционным продуктам непрерывно растет. В ближайшее время наших клиентов ждет множество полезных изменений, и инвестировать с ВТБ Мои Инвестиции будет еще удобнее», - отметил Владимир Потапов, главный исполнительный директор ВТБ Капитал Инвестиции, старший вице-президент ВТБ.

 

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