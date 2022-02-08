ВТБ выдал более 140 млрд рублей розничных кредитов в январе

Экономика 08.02.2022 14:35 Новости компаний
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08.02.2022 14:35 Новости компаний
За первый месяц 2022 года продажи кредитов физлицам ВТБ составили около 144 млрд рублей, что сопоставимо с результатами первого месяца прошлого года. Портфель розничных кредитов ВТБ с начала года вырос до 4,7 трлн рублей.
Наибольший вклад в рост розничного бизнеса ВТБ в этом году внесла ипотека. Выдачи жилищных кредитов увеличились почти на 70%, до 76,3 млрд рублей, при этом рынок вырос только на четверть – примерно до 330 млрд. Несмотря на рост ставок, клиенты активно проводили сделки, в том числе используя одобренные ранее заявки. Портфель ипотечных кредитов ВТБ вырос до 2,66 трлн рублей.
В сегменте потребительских кредитов продажи ВТБ составили 61 млрд рублей, всего было совершено свыше 93 тысяч сделок. Портфель кредитов наличными сохранился на уровне 1,8 трлн. По автокредитам клиенты за первый месяц оформили 4,4 тысяч кредитов на 6,5 млрд рублей. Портфель составил 126 млрд рублей.
«В январе рынок розничного кредитования традиционно замедляется: потребители совершают крупные покупки еще до Нового года, стремясь воспользоваться сезонными акциями банков. Однако в этом году ситуация изменилась из-за ключевой ставки и ожиданий по ее дальнейшему росту. Многие клиенты для решения своих финансовых вопросов используют предодобренные предложения банков, уходя от риска нового повышения ставок. Поэтому в целом рынок розничного кредитования вырос почти на четверть, показав впечатляющие для января 913 млрд рублей* продаж», – комментирует член правления ВТБ Святослав Островский.
По словам топ-менеджера, в дальнейшем рынок потребительского кредитования ждет определенное охлаждение. «Мы ожидаем, что уже на ближайшем заседании ЦБ РФ ключевая ставка может быть вновь повышена в пределах 0,5 – 1 пп, что может повлиять на ставки по кредитам. Многие заемщики еще используют условия предодобренных кредитов по более низким ставкам конца прошлого года. При этом, по нашим оценкам, такой потенциал может исчерпаться к концу первого квартала, и в случае сохранения ключевой ставки на высоком уровне, розничный рынок может ждать охлаждение. В этом году мы прогнозируем рост кредитного рынка на 12% против роста более чем на 20% по итогам 2021 года», – добавил Святослав Островский.
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