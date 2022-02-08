Банк «Открытие» предоставил ГК МонолитХолдинг банковские гарантии для строительства в «Сколково»





Две банковские гарантии в размере 2,1 млрд рублей предоставлены для строительства многофункционального комплекса «Творческий квартал».

Группа должна построить два коммерческих здания в многофункциональном комплексе «Творческий квартал» на территории инновационного центра «Сколково». Помещения могут быть адаптированы под требования конечных пользователей пространств. Квартал расположен в центральной части «Сколково» и окружен Центральным парком площадью 12,5 га. Рядом находятся учебные заведения, жилые апартаменты, спортивный центр, международный медицинский центр, транспортный хаб, соединяющий инновационный центр с Москвой.

«Предоставление банковских гарантий стало продолжением нашего успешного сотрудничества с Группой компаний «МонолитХолдинг», – отмечает Василий Васьков, заместитель управляющего банком «Открытие» в Красноярском крае. – Общий объем финансирования, привлеченного Группой в «Открытии» для строительных проектов по всей России, составляет 17 млрд рублей. ГК МонолитХолдинг входит в число самых крупных и надежных застройщиков региона, и мы благодарны ей за доверие».

Банк «Открытие» предоставляет различные виды гарантий, принятых в международной и российской банковской практике, в том числе, тендерные гарантии, гарантии в пользу налоговых и таможенных органов, гарантии, предусмотренные экспортно-импортными контрактами и контрактами внутреннего рынка.