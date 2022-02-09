Экономика

Эксперты «БКС Мир Инвестиций» предлагают новичкам ПИФы как точку входа на фондовый рынок

Экономика 09.02.2022 09:23
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09.02.2022 09:23


Паевые фонды остаются оптимальным инструментом для начинающих инвесторов, предлагая богатый спектр российских и зарубежных активов.
Российский финансовый рынок готовится встретиться с более высокой волатильностью и инфляцией. Геополитический фон для рублевых активов осложняется, остаются рискиновых волн пандемии. На фоне этих событий эксперты советуют инвесторам присмотреться к ПИФам, пишет «Лента.ру». За последние годы они доказали свою надежность, поэтому пользуются большим спросом у россиян.
По подсчетам Investfunds, в 2021 году соотечественники вложили в ПИФы 393,9 млрд рублей. Это на 53% больше, чем в 2020 году и в три раза больше, чем в 2019-м. Результаты многих фондов оправдали ожидания пайщиков«с запасом». Например, пай ОПИФ «БКС Российские акции» за прошлый год подорожал почти на 30%. Это заметно выше бенчмарка — роста индекса Мосбиржи в 2021 году на 14,5% плюс дивидендной доходности рынка на уровне 6,5%.
С чего начать?
«ПИФы все чаще выбирают те, кто только начинает путь как инвестор и пока не уверен, что готов самостоятельно сформировать для себя грамотно диверсифицированный портфель ценных бумаг и эффективно им управлять, регулярно посвящая этому свое время. Ценность грамотного управления активами особенно очевидна в периоды рыночной турбулентности. Профессиональное управление защищает ПИФы от резких взлетов и обвалов», — отмечает директор по инвестициям «БКС Мир инвестиций» Михаил Кузин. Именно паевые фонды глава ЦБ РФ Эльвира Набиуллина назвала оптимальной точкой входа на фондовый рынок для начинающего розничного инвестора.
Главное преимущество таких инвестиций — доступность, связанная с низким порогом входа и возможностью регулярно довносить небольшие суммы, например, 5-10 тыс. рублей в месяц. Стоимость пая может начинаться от нескольких сотен рублей, но даже с покупкой одного пая вы фактически приобретаете долю в бизнесе или долговые обязательства сразу целого ряда перспективных компаний. Акции отдельных эмитентов сами по себе могут стоить тысячи рублей, такие бумаги менее доступны инвесторам с небольшими капиталами. ПИФы как раз убирают эту несправедливость, предлагая богатый спектр активов (и российские, и зарубежные акции и облигации), в которые можновкладывать средства.
Фонды, инвестирующие в зарубежные активы, показали неплохой результат в прошедшем году. По итогам 12 месяцев ОПИФ «БКС Перспектива» занял первое место в рейтинге российских фондов открытого типа объемом более 1 млрд рублей, инвестирующих в иностранные акции. Стоимость пая выросла за год более чем на 20%.
Некоторые паевые фонды позволяют инвесторам получать доход в иностранной валюте. Диверсифицируя таким образом еще и валютные риски, можно добавлять в свой портфель паи долларовых фондов. В идеале доля валютных вложений в портфеле инвестора, получающего основной доход и несущего основные расходы в рублях, должна составлять не менее 30-40%.
«Купив доли четырех-пяти ПИФов, инвестор по сути получает готовый диверсифицированный портфель, через который может вкладываться одновременно в десятки, а то и сотни ценных бумаг. И для управления подобным портфелем не нужно обладать глубокими знаниями финансов и квалификацией», — объясняет Михаил Кузин.
При этом стало гораздо проще приобретать различные финансовые продукты, не выходя из дома. Так, в мобильном приложении «БКС Мир инвестиций» пользователи могут не только покупать паи фондов, но и подключаться к стратегиям доверительного управления.
Приятный бонус таится в особенностях налогообложения. Все ПИФы — как открытые, так и биржевые — по закону имеют налоговые преимущества: внутри фонда нет налога на прибыль, это позволяет управляющим реинвестировать «сэкономленные» средства. Другой важный момент: при удержании пая более трех лет инвестор может рассчитывать на налоговый вычет — до 3 млн рублей ежегодно.
На какие фонды сейчас обратить внимание?
В «БКС Мир инвестиций» советуют присмотреться к облигационным фондам (например, к ПИФу «БКС Основа»). Российский регулятор продолжает повышать ключевую ставку, доходность ОФЗ уже близка к 10%. С высокой долей вероятности при нормализации инфляции и снижении ключевой ставки ЦБ (во второй половине 2022 года) паи облигационных фондов на горизонте двух лет могут показать прирост на уровне 12% годовых. При этом облигации — это очень консервативный инструмент, так что именно фонды облигаций часто являются первой ступенькой от депозита к инвестированию.
Также сейчас могут быть интересны фонды на американские технологичные компании, фундаментально они выглядят привлекательно. БКС за последний год запустил более 20 новых продуктов в области коллективных инвестиций. Среди них есть редкие для рынка фонды, позволяющие инвестировать в высокие технологии. Это и первый в России ПИФ на блокчейн «Цифровая галактика», и фонд «Инновации», в портфеле которого акции 100 самых передовых компаний, развивающих прорывные решения будущего.
«Конечно, не стоит сбрасывать со счетов и российский рынок акций, который на текущих уровнях стоит кратно дешевле американского и европейского и предлагает инвесторам одну из лучших дивидендных доходностей в мире. Отмечу, что инвестору важно помнить о фундаментальном принципе инвестирования — чем дольше срок вложений, тем лучше результат можно получить. Портфель инвестора должен быть хорошо диверсифицирован и служить достижению его долгосрочных целей», — резюмирует Михаил Кузин из «БКС Мир инвестиций».

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