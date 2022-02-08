Кондукторов в волгоградских троллейбусах заменит техника

МУП «Метроэлектротранс» вводит систему безкондукторной оплаты проезда в пассажирском транспорте. Как сообщает ИА «Высота 102» со ссылкой на сайт госзаказов, на установку и наладку данной системы предприятие готово потратить около 10 миллионов рублей. Система представляет собой транспортный терминал водителя и стационарные валидаторы, которые будут установлены в салонах общественного транспорта. Проезд можно будет оплатить банковскими или транспортными картами. Такая система, напомним, уже давно работает в других городах России, в том числе в Москве. Пока планируется поставить 80 единиц такого оборудования. В первую очередь его установят в новых электробусах, которые закупил город.
Ранее ИА «Высота 102» сообщало
о планах властей по внедрению новой схемы оплаты проезда без кондуктора и с минимальным участием водителя. Заместитель департамента городского хозяйства администрации Волгограда Сергей Комлев сообщал, что в салоне транспорта будут установлены 3-4 терминал для самостоятельной оплаты проезда. Водители также могут обилечивать пассажиров, если потребуется расчет наличными. В то же время власти констатируют, что большинство жителей города предпочитают безналичную оплату. Внедрение новой схемы оплаты проезда связывают также с дефицитом кондукторов. Ситуацию усугубляет и заболеваемость на транспортных предприятиях Волгограда, когда водители и кондукторы массово уходят на больничные. Между тем, в администрации Волгограда отметили, что часть комплексов будет установлена в троллейбусах на тех маршрутах, где уже сегодня отмечается нехватка кондукторов. При этом появление новых систем оплаты повысит уровень комфорта пассажиров, но не приведет к сокращению штата действующих кондукторов.