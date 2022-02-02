Новые троллейбусы приедут в Волгоград из Нижегородской области

Общество 02.02.2022 13:07
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02.02.2022 13:07
Определен победитель аукциона на покупку 56 троллейбусов на автономном ходу. Как сообщает ИА «Высота 102» со ссылкой на сайт госзаказов, им стало ООО «Автотехкомплект» из города Дзержинск Нижегородской области. Всего на аукцион было подано две заявки, однако второй участник до финала не дошел – вторая часть его заявки была признана не соответствующей документации, поэтому победа досталась предприятию из Дзержинска. Начальная цена контракта по итогам аукциона была снижена на 7 миллионов рублей и составила 1 миллиард 393 миллиона. Заказчиком покупки троллейбусов стало МУП "Метроэлектротранс".
ООО «Автотехкомплект» занимается поставкой автобусов, троллейбусов, мусоровозов и экскаваторов-планировщиков.
Первые десять троллейбусов город должен получить уже в течение 40 дней после внесения аванса.
Ранее власти города заявляли о намерении приобрести троллейбусы на автономном ходу, которые могут работать как от контактной линии, так и в качестве автобусов. Согласно техническому заданию новые троллейбусы должны развивать скорость до 60 километров в час и вмещать не менее 100 пассажиров. Каждая машина будет оборудована системой кондиционирования и отопления, а также комплексом видеонаблюдения. Кроме того, троллейбусы предполагается оснастить механическими аппарелями для посадки инвалидов на колясках через среднюю пассажирскую дверь. Особые требования предъявлены к энергообеспеченности троллейбусов – запаса автономного хода должно хватать не менее чем на 15 километров движения.
Новый вид транспорта позволит значительно уменьшить количество вредных выбросов в атмосферу, а также охватить общественным электрическим транспортом новые микрорайоны, поясняли в администрации города. Троллейбусы с возможностью автономного хода заменят устаревшую технику на улицах города и будут работать на двух маршрутах, следующих из микрорайона Жилгородок: один заменит автобусный маршрут №65 и свяжет Дзержинский район с микрорайоном Тулака в Советском районе, конечной второго станет ост. «Ул. Грамши» на Спартановке. Также использовать автономные троллейбусы планируется на маршруте №8, который после поступления новых машин свяжет «Детский центр» и поселок ГЭС.
Фото троллейбуса на автономном ходу с сайта ООО "Автотехкомплект".
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