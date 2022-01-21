Новую схему оплаты проезда обкатают в троллейбусах Волгограда

Общество 21.01.2022 14:52
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21.01.2022 14:52
Власти Волгограда опробуют в троллейбусах новую схему оплаты проезда без участия кондуктора и с минимальным участием водителя. Об этом сообщил сегодня журналистам заместитель департамента городского хозяйства администрации Волгограда Сергей Комлев. «Мы планируем установить в салоне 3 - 4 терминала, чтобы пассажиры оплачивали проезд самостоятельно», - сказал Комлев. Водители, по его словам, смогут продать билет пассажиру только в том случае, если потребуется расчет наличными. Однако чиновники констатируют, что большинство волгоградцев, которые пользуются общественным транспортом, предпочитают безналичную оплату. «За первые 20 дней нового года у нас серьезно возрос безнал», - сообщил Комлев.
Внедрение новой схемы оплаты проезда связана прежде всего с дефицитом кондукторов. Таких сотрудников всегда было мало с учетом непопулярности профессии. Ситуацию усугубляет и заболеваемость на транспортных предприятиях Волгограда, когда водители и кондукторы массово уходят на больничные.
Схема оплаты по терминалам, судя по всему, будет внедрена в новых троллейбусах, которые закупает МУП «Метроэлектротранс». Электронный аукцион на покупку 56 троллейбусов на автономном ходу был объявлен в конце прошлого года. Начальная цена контракта составляет 1,4 миллиарда рублей. Как сообщил сегодня Сергей Комлев, если все пойдет хорошо, то уже в феврале текущего года контракт на поставку троллейбусов будет заключен.
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