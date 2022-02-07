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Волгоградцам разъяснили упрощенный порядок возврата налоговых вычетов

Полезно знать 07.02.2022 17:16
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07.02.2022 17:16


Жители Волгоградской области в текущем году могут получить в новом упрощенном порядке остаток имущественного налогового вычета, частично полученного в 2021 году при покупке или строительстве жилья, приобретении земельного участка. Как сообщили в УФНС России по региону, для этого необходимо иметь доступ в сервис "Личный кабинет налогоплательщика для физических лиц" на официальном сайте ФНС России.
По итогам 2021 года в отношении всех лиц, у которых имеется неиспользованный остаток имущественного налогового вычета, будет автоматически проведена проверка всех условий, и, при наличии возможности получения вычета, в "Личном кабинете налогоплательщика" сформируется предзаполненное заявление для подписания.
Представлять дополнительно декларацию 3-НДФЛ и какие-либо подтверждающие документы в таком случае не нужно. При этом для проведения полноценных автоматизированных проверок права на вычет информационные ресурсы налоговых органов должны располагать сведениями о доходах физических лиц за соответствующий период. В связи с этим, заявление на получение упрощенного вычета налоговый орган будет формировать не позднее 20 марта (по сведениям, представленным до 1 марта) и не позднее 20 дней в случае представления сведений после 1 марта. Таким образом, до появления предзаполненного заявления в "Личном кабинете налогоплательщика" не требуется осуществление каких-либо действий.
УФНС отмечает, что новый упрощенный порядок не отменяет общих правил предоставления имущественных налоговых вычетов посредством подачи декларации 3-НДФЛ в любое время в течение года.

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