



Жители Волгоградской области в текущем году могут получить в новом упрощенном порядке остаток имущественного налогового вычета, частично полученного в 2021 году при покупке или строительстве жилья, приобретении земельного участка. Как сообщили в УФНС России по региону, для этого необходимо иметь доступ в сервис "Личный кабинет налогоплательщика для физических лиц" на официальном сайте ФНС России.

По итогам 2021 года в отношении всех лиц, у которых имеется неиспользованный остаток имущественного налогового вычета, будет автоматически проведена проверка всех условий, и, при наличии возможности получения вычета, в "Личном кабинете налогоплательщика" сформируется предзаполненное заявление для подписания.

Представлять дополнительно декларацию 3-НДФЛ и какие-либо подтверждающие документы в таком случае не нужно. При этом для проведения полноценных автоматизированных проверок права на вычет информационные ресурсы налоговых органов должны располагать сведениями о доходах физических лиц за соответствующий период. В связи с этим, заявление на получение упрощенного вычета налоговый орган будет формировать не позднее 20 марта (по сведениям, представленным до 1 марта) и не позднее 20 дней в случае представления сведений после 1 марта. Таким образом, до появления предзаполненного заявления в "Личном кабинете налогоплательщика" не требуется осуществление каких-либо действий.

УФНС отмечает, что новый упрощенный порядок не отменяет общих правил предоставления имущественных налоговых вычетов посредством подачи декларации 3-НДФЛ в любое время в течение года.



