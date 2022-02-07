Экономика

"Метр квадратный" поможет застройщикам ускорить проведение сделок

Экономика 07.02.2022 12:39 Новости компаний
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07.02.2022 12:39 Новости компаний


Экосистема недвижимости «Метр квадратный», проект группы ВТБ, оформила электронную регистрацию сделки по покупке недвижимости с застройщиком MR Group. В результате партнер провел операцию всего за одну минуту и освободил клиента от необходимости посещать МФЦ. Успешно протестированная технология позволит быстрее формировать сделки купли-продажи недвижимости на первичном рынке и строить собственные экосистемы всем партнерам М2.
Благодаря примененной методике застройщики могут совершать бесшовные онлайн-сделки с интеграцией с сервисом электронной регистрации (ЭР) и сервисом безопасных расчетов (СБР). Продукт «Метра квадратного» встроен в CRM-партнёра. Это минимизирует технические ошибки при вводе данных, позволяет совершать сделку бесшовно и быстрее.
Процесс выстроен следующим образом: клиент оформляет сделку с помощью застройщика через решение «Метра квадратного». Результаты электронной регистрации передаются в сервис безопасных расчётов автоматически. Таким образом, ему не нужно лично посещать МФЦ. Если раньше процесс оформления ЭР занимал у клиента 40 мин., то теперь — 1 минуту. Время на оформление платежа с помощью СБР сокращается в 30 раз.
«Стратегически мы создаем экосистему недвижимости: предлагаем различные сервисы по покупке объектов, которые объединены на одной платформе. То же самое мы помогаем делать и нашим партнёрам. Сегодня мы работаем с 3,1 тыс. застройщиков, представляющих свыше 1,6 тыс. девелоперских групп, и планируем развивать наше сотрудничество дальше. Создаваемая нами партнёрская платформа обеспечит клиентам полностью цифровой путь для решения всех вопросов, связанных с покупкой и владением недвижимостью», — рассказал Вячеслав Дусалеев, генеральный директор экосистемы недвижимости «Метр квадратный».
«Сегодня “Метр квадратный” —  единственная на рынке платформа, которая предлагает прозрачную систему работы для банков, клиентов и застройщиков. Каждый участник сделки может зайти в личный кабинет и увидеть её статус. Поскольку продукты СБР и ЭР интегрированы в нашу платформу, клиентам теперь не нужно идти к сторонним игрокам рынка. Сделка полностью может проходить у нас», — прокомментировала Юлия Архангельская, директор департамента ипотеки и финансовых инструментов MR Group.
СправкаЭкосистема «Метр квадратный» — проект группы ВТБ, открытая цифровая платформа в сфере недвижимости. Партнёры — застройщики, банки, агентства недвижимости, частные риелторы, ремонтные, страховые, оценочные и другие компании. За два года работы к платформе подключились более 3,1 тыс. застройщиков, представляющих свыше 1,6 тыс. девелоперских групп, 21 банк, более 8 тыс. агентств недвижимости и 11 тыс. частных риелторов MR Group является одной из крупнейших компаний по объёму продаж и строительству жилой и коммерческой недвижимости в России. Портфель компании —44 объекта общей площадью 7 млн кв. м в Москве, Московской области и Сочи. В настоящее время на различных стадиях реализации в столице находятся проекты Bvlgari Hotel & Residences Moscow, штаб-квартира Яндекс, особняк «Абрикосов», цифровой бизнес-центр iCITY, ЖК «Павелецкая Сити», City Bay, «Фили Сити», «Селигер Сити», D1, «Метрополия», Hide, Symphony 34, MOD,  «Эко Видное 2.0», SLAVA, Noble и Famous и др.  Компания является лауреатом премий RREF Awards, Urban Awards, CRE Awards, Move Awards и «Рекорды рынка недвижимости».

 

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