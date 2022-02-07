Экономика

ВТБ: продажи автокредитов в Волгограде с начала года выросли на 16%

Экономика 07.02.2022 09:06 Новости компаний
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07.02.2022 09:06 Новости компаний


По итогам января продажи автокредитов ВТБ в Волгоградской области превысили 100 млн рублей, что на 16% выше результата 2021 года. На фоне дефицита новых машин на рынке и роста цен, продолжил расти интерес клиентов к транспортным средствам с пробегом.
В целом по стране клиенты ВТБ в январе 2022 года заключили более 4,4 тыс. сделок на приобретение транспортных средств на сумму около 6,5 млрд рублей. Регионами-лидерами по объему выданных автокредитов по традиции оказались Московский регион (1,8 млрд рублей), Санкт-Петербург и Ленинградская область (746 млн рублей). Новичком в первой тройке стала Челябинская область (361 млн). Замкнули топ-5 регионов Республика Татарстан (328 млн) и Краснодарский край (270 млн).
Размер среднего чека по сравнению с январем 2021 года вырос на 50%, превысив 1,4 млн рублей. Топ-3 наиболее популярных марок в сравнении с концом 2021 года остался неизменным: в него вошли Lada, Kia, Hyundai. При этом список лидеров пополнился новичком – Nissan занял четвертую строчку рейтинга, сместив чуть ниже Volkswagen и исключив Skoda.
На фоне продолжающегося дефицита новых автомобилей на рынке и роста цен на них интерес клиентов смещается в сторону подержанных машин. По итогам января 2022 года ВТБ оформил свыше 800 кредитов на транспортные средства с пробегом. Объем сделок составил 986 млн рублей, на 30% превысив результат за аналогичный период предыдущего года. В то же самое время продажи кредитов на новые машины составили 5,1 млрд рублей, снизившись за год на 20%.
«Начало 2022 года ознаменовалось снижением продаж легковых автомобилей и легких коммерческих транспортных средств. Это согласуется с нашими ожиданиями негативной динамики рынка в первом полугодии из-за эффекта относительно высокой базы и сохраняющегося дефицита автомобилей. Во втором полугодии мы ожидаем улучшения динамики продаж, в результате чего по итогам всего 2022 года, согласно нашим оценкам, продажи легковых автомобилей и легких коммерческих транспортных средств останутся примерно на уровне прошлого года. Постепенная нормализация баланса спроса и предложения должна также способствовать замедлению роста цен на новые автомобили», - комментирует аналитик ВТБ Капитал Владимир Беспалов.
«Российский автомобильный рынок пока находится под давлением пандемии. Помимо выросших цен на машины, дополнительным фактором, влияющим на спрос клиентов, может стать рост процентных ставок по автокредитам с начала текущего года. Однако баланс спроса и предложения в этом году должен начать восстанавливаться. На этом фоне, по нашим прогнозам, рост среднего размера кредита в 2022 году может замедлится до 15%, а выдачи на рынке составить 1,2-1,3 трлн рублей, то есть выше прошлогодних значений», – прокомментировал вице-президент, начальник управления организации продаж автокредитов ВТБ Владимир Высоцкий.
В ВТБ кредит на покупку автомобиля можно оформить по ставке от 0,7% на срок до семи лет (при условии получения зарплаты на карту ВТБ и оформлении добровольного страхования транспортного средства на весь срок кредита), максимальная сумма займа составляет 7 млн рублей.
В рамках программы беззалогового кредитования доступны средства в размере до 3 млн рублей на срок до пяти лет. Первоначальный взнос отсутствует. Минимальная ставка составляет 4,5% условии подачи заявки в ВТБ Онлайн, личном страховании, страховании транспортного средства на весь срок кредита, оформлении карты «Автолюбитель», а также предоставлении в залог транспортного средства после его покупки.

 

 



 

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