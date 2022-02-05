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Оттепель в Волгоградской области резко сменят морозы

Полезно знать 05.02.2022 08:13
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05.02.2022 08:13


После оттепели в Волгоградскую области придут морозы, гололед и снег. По сообщению Волгоградского ЦГМС, обильных снегопадов в выходные не ожидается – осадки будут умеренными. Уже в сегодня, 5 февраля, в районах Волгоградской области температура ночью понизится до -14 градусов, а в воскресенье, 6 февраля, местами похолодает до -19. Днем температура повысится до -7...-9º.
В Волгограде существенных осадков не ожидается, лишь вечером в воскресенье возможен небольшой снег. Температура воздуха: ночью -10...-12º; днем -2...-4º. Однако в понедельник, 7 февраля, в Волгограде днем снова потеплеет до нуля.

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