Оттепель в Волгоградской области резко сменят морозы





После оттепели в Волгоградскую области придут морозы, гололед и снег. По сообщению Волгоградского ЦГМС, обильных снегопадов в выходные не ожидается – осадки будут умеренными. Уже в сегодня, 5 февраля, в районах Волгоградской области температура ночью понизится до -14 градусов, а в воскресенье, 6 февраля, местами похолодает до -19. Днем температура повысится до -7...-9º.

В Волгограде существенных осадков не ожидается, лишь вечером в воскресенье возможен небольшой снег. Температура воздуха: ночью -10...-12º; днем -2...-4º. Однако в понедельник, 7 февраля, в Волгограде днем снова потеплеет до нуля.



