Экономика

Банк «Открытие»: до середины весны можно ожидать сохранения рубля на уровне 75-76 за доллар

Экономика 04.02.2022 14:51
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04.02.2022 14:51


Старший экономист аналитического управления «Открытие Research» банка «Открытие» Максим Петроневич комментирует.
Последние пять торговых сессий стали позитивными для российского валютного рынка. Несмотря на всплеск геополитической напряженности в середине прошлой недели, улучшение геополитического фона привело к продолжительному отскоку российской валюты. Политические консультанты нормандской четвёрки предупредили о безусловном соблюдении перемирия на Юго-Востоке Украины, а также приверженность минским соглашениям. По словам замдиректора департамента информации и печати МИД РФ Алексея Зайцева, неприемлемой является даже мысль о войне между народами России и Украины, а глава МИД РФ Сергей Лавров заявил: «Если это зависит от России, то войны не будет. Войны мы не хотим». Беларусь сообщила, что по окончании совместных учений российские войска покинут территорию страны.
В результате по итогам прошлой недели российский рубль подешевел к доллару всего на 0,5%, но на фоне глобального укрепления доллара это оказалось лучше динамики большинства валют развивающихся и развитых рынков. На этой неделе рубль укрепился к доллару еще на 2,5%. Хотя в течение недели он подскакивал до максимума с ноября 2020 года (80,40 рублей за доллар), не взирая на поддержку со стороны приостановленных интервенций Банка России, с момента, когда появились сигналы снижения напряженности, рубль продолжает укрепляться и в настоящий момент торгуется в коридоре 76-77 рублей за доллар.
В настоящий момент геополитическая премия, накопившаяся с начала декабря 2021 г., оценивается в 6-8%, и в отсутствие геополитических рисков курс доллара мог бы составить от 71 до 72 рублей. При этом весьма вероятно укрепление рубля до этого уровня под воздействием рекордных поступлений экспортной выручки в отсутствие компенсирующих интервенций Банка России и в случае резкой разрядки конфликта. В то же время шаги со стороны США, включающие разработку законопроектов о дополнительных санкциях, переброску сил НАТО и предложение назначить вакантное с 2009 г. место посла на Украине Бриджет Бринк, ранее занимавшей аналогичные должности в Тбилиси и Белграде накануне военный конфликтов в Югославии и Грузии, практически исключают данный сценарий. С большой вероятностью геополитическая неопределенность и «качели» на рынке в ближайшее время – с перерывом на Олимпиаду – сохранятся, и заметного укрепления рубля можно ждать ближе к лету. До середины весны ожидаем сохранения курса на уровнях 75-76 руб./долл.

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