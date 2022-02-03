Экономика

ВТБ: рынок привлеченных средств вырастет в этом году в пределах 10%

Экономика 03.02.2022 20:53 Новости компаний
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03.02.2022 20:53 Новости компаний


По оценке ВТБ, российский рынок привлеченных средств с учетом счетов эскроу в 2021 году вырос примерно на 9%. Портфель привлеченных средств банка с учетом инвестиционных продуктов увеличился по итогам года на 22% – до 8,3 трлн рублей. В этом году рынок привлечения покажет прирост также на 9%, ВТБ планирует расти быстрее. Об этом заявил заместитель президента-председателя правления ВТБ Анатолий Печатников в ходе пресс-конференции. 
По итогам года объем классических пассивов физлиц ВТБ превысил 5 трлн рублей, увеличившись с начала года на 9%. Повышение интереса вкладчиков к срочным сбережениям во втором полугодии, вызванное ростом ставок, привело к увеличению портфеля депозитов на 17% – до 2,7 трлн рублей. Только за четвертый квартал он вырос на четверть. Средства на накопительных счетах остались на уровне начала года. 
Наибольший рост продемонстрировали вложения розничных клиентов ВТБ в инвестиционные продукты: за год их объем увеличился на рекордные 33% и превысил 2,5 трлн рублей. Самую яркую динамику продемонстрировали вложения в НПО (в 2,4 раза), на 36% увеличился объем средств на брокерских счетах, на 31% – инвестиции в ПИФы. Портфель субординированных облигаций вырос в 3,7 раза и превысил 220 млрд рублей. Объем средств на эскроу-счетах удвоился, достигнув 565 млрд рублей.
«Резкое повышение ставок по вкладам во втором полугодии вернуло классическим депозитам статус драйвера роста портфеля привлеченных средств. Однако интерес к инвестиционным инструментам не ослабел, и вложения в них снова обновили рекорд. В 2022 году эти тренды усилятся, причем объем инвестиций, которые уже стали одним из базовых инструментов сбережения для россиян, впервые сравняется с остатками на счетах», – комментирует Анатолий Печатников.
Диверсификации портфеля сбережений физлиц способствовала пандемия. Если в 2019 году в среднем на одного розничного клиента ВТБ приходилось 1,6 сберегательных продукта, то в 2021 году — уже 2,5. При этом мужчины проявляют больше интереса к инвестициям: женщины в среднем используют 2 сберегательных продукта, мужчины — 3,3, в том числе чаще открывают брокерские счета. Наиболее активны клиенты в возрасте от 30 до 50 лет (3,2 продукта), наименее – до 20 и старше 65 лет (1,5 продукта).
По итогам 2022 года рынок привлеченных средств, по прогнозам ВТБ, вырастет на 9%. Этому будут способствовать выгодные ставки по депозитам, высокий интерес к инвестициям и возвращение в банки наличных, на которые сегодня приходится каждый пятый сберегаемый рубль.
«По нашим оценкам, во вклады в этом году может перейти до 300 млрд рублей средств, которые население планировало использовать как первоначальный взнос по ипотеке, но пока откладывает из-за роста стоимости жилья, ключевой ставки и ипотечных ставок. Потенциальные ипотечные заемщики будут копить и приумножать свои сбережения, чтобы затем сделать покупку нового жилья более выгодной», – добавляет зампред ВТБ.

 

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