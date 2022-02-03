Экономика

Банк «Открытие» запустил фонд на строительство премиальной недвижимости в Москве

Экономика 03.02.2022 11:48 Новости компаний
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03.02.2022 11:48 Новости компаний


Открытие Private Banking предлагает своим клиентам паи фонда на столичные жилые комплексы бизнес-класса.
Минимальный порог входа в продукт составляет 3,9 миллиона рублей. Инвестируя в паи фонда, клиенты приобретают долю в проекте строительства жилого комплекса бизнес-класса и вместе с застройщиком получают право на прибыль от продажи квартир к концу срока его реализации. Формирование первой прибыли фонда и начало выплат пайщикам запланировано на I квартал 2026 года. Закрытие фонда и финальные выплаты намечены на III квартал 2026 года.
В числе главных преимуществ фонда для клиентов – высокая ликвидность по сравнению с классической формой инвестирования в недвижимость, покупкой реальных квадратных метров. Кроме того, это стоимость актива, обеспеченная динамикой строительства ЖК и продаж квартир, отсутствие накладных расходов. Важно, что порог входа в фонд практически вдвое ниже, чем расходы при реальной покупке жилья в столичных новостройках даже эконом-класса. Таким образом, клиенты «Открытия» получают комфортный доступ к инвестициям в московскую недвижимость – традиционно высокодоходный актив.
Купить паи фонда можно в Открытие Private Banking – подразделении банка «Открытие» по работе с состоятельными клиентами, а также в сети «Открытие Брокер». Инвестиционные паи фонда предназначены для квалифицированных инвесторов.
Одним из первых комплексов, доступных к инвестированию, стал ЖК «Symphony 34», который возводится в Северном административном округе Москвы недалеко от метро Дмитровская. Он включает четыре высотки бизнес-класса от 36 до 54 этажей с уникальными фасадными решениями от одного из ведущих российских архитектурных бюро Kleinewelt Architekten. На территории жилого комплекса планируется построить детский сад, спортивные, детские площадки, а также фитнес-центр.
Застройщик – MR Group – работает на российском рынке с 2003 года и является одной из крупнейших компаний по объему продаж и строительству жилой и коммерческой недвижимости в России.

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