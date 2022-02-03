Расследования 03.02.2022 12:10
0
03.02.2022 12:10
Тракторозаводский районный суд Волгограда взыскал с владельца сауны около 4,5 миллиона рублей за электроэнергию, которую он потратил на майнинг криптовалюты. Как сообщили ИА «Высота 102» в суде, с иском к ответчику обратилось ООО «Горэнергосбыт», сотрудники которого выявили в ходе проверки подключения к прибору учета питающим кабелем в отдельном здании бани, расположенной на улице Бажова, 2а.
Ответчик в судебном заседании просил отказать в удовлетворении исковых требований в полном объеме, поскольку, как он утверждал, кабель он не прокладывал и не подключал, а также не пользовался им. Он заверял, что питающий кабель в 1986 году был отключен при ликвидации здания котельной, и лишь в 1995 году он стал владельцем сауны. По его словам, с апреля 2021 года по договору аренды он сдает туалет и две комнаты под офис-склад в принадлежащем ему на праве собственности помещении, и около года назад сдал в аренду подвальное помещение определенного метража.
Представитель сетевой организации АО «ВМЭС» в судебном заседании пояснила, что их сотрудниками была проведена плановая проверка прибора учета электрической энергии, принадлежащего потребителю по указанному адресу. При отключении прибора учета у ответчика проверяющие слышали шум работающего электрооборудования. Поскольку владелец отказался предоставить доступ в подвальное помещение, с помощью вызванных сотрудников полиции они осмотрели помещение, где нашли работающее компьютерное оборудование для криптовалютных платформ. Также в подвальном помещении была обнаружена рассечка кабеля, который выходил из земли. Данный кабель был проведен в потолок первого этажа и подключен к компьютерному оборудованию. По итогам проверки был составлен акт о безучетном потреблении электрической энергии.
Решением Тракторозаводского районного суда города Волгограда с ответчика в пользу ООО «Горэнергосбыт» взыскана задолженность по договору о снабжении электрической энергией за июль 2021 года в размере 4 414 415 рублей 68 копеек, пени за период с 19 августа 2021 года по 24 сентября 2021 года в размере 82 685 рублей 41 копейки, а также судебные расходы. Суд посчитал, что безучетное потребление электроэнергии ответчиком было доказано, а арендатор подвала не имел к этому отношения, так как кабель лишь проходил через подвал, а подсоединялся к аппаратуре, установленной в помещении владельца сауны. Решение суда не вступило в законную силу и может быть обжаловано.
Реклама
Владельца квартиры в Волжском убило прикосновение к варочной плите03.02.2022 13:29
Расследования 03.02.2022 13:29
Рецидивиста задержали за кражу решеток ливневок в Волгограде03.02.2022 12:22
Расследования 03.02.2022 12:22
Житель Урюпинска осужден за телефонные угрозы сотрудникам полиции и УФСИН02.02.2022 15:40
Расследования 02.02.2022 15:40
Сестра Мелконяна не признает вину в подстрекательстве к убийству отца школьницы в Волгограде01.02.2022 19:58
Расследования 01.02.2022 19:58
Банду авто-потрошителей осудили в Волгоградской области01.02.2022 14:48
Расследования 01.02.2022 14:48
В Волжском осудили создательницу финансовой пирамиды01.02.2022 11:31
Расследования 01.02.2022 11:31
Известного в Волгограде застройщика уличили в сбросе строительного мусора в овраг01.02.2022 11:19
Расследования 01.02.2022 11:19
Мужчина прогорел на махинациях с топливом за баллы в Волгоградской области31.01.2022 15:23
Расследования 31.01.2022 15:23
Волгоградские полицейские догнали машину браконьеров с убитыми косулями31.01.2022 14:40
Расследования 31.01.2022 14:40
В Волгоградской области расследовали дело о гибели детей в пожаре31.01.2022 12:55
Расследования 31.01.2022 12:55
В Волгоградской области осудили отца пропавшего без вести 13-летнего мальчика31.01.2022 12:29
Расследования 31.01.2022 12:29
Прокуратура оспорила отказ в сносе депутатской постройки в Волгограде31.01.2022 12:01
Расследования 31.01.2022 12:01
Молодая девушка зарезала своего знакомого в Волгограде30.01.2022 14:50
Расследования 30.01.2022 14:50
Строителей детсада в Михайловке заставили вернуть в бюджет щедрый аванс с процентами28.01.2022 17:03
Расследования 28.01.2022 17:03
Этапированного из Санкт-Петербурга вора освободили после приговора в Волгоградской области28.01.2022 12:38
Расследования 28.01.2022 12:38
Реклама