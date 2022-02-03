



Тракторозаводский районный суд Волгограда взыскал с владельца сауны около 4,5 миллиона рублей за электроэнергию, которую он потратил на майнинг криптовалюты. Как сообщили ИА «Высота 102» в суде, с иском к ответчику обратилось ООО «Горэнергосбыт», сотрудники которого выявили в ходе проверки подключения к прибору учета питающим кабелем в отдельном здании бани, расположенной на улице Бажова, 2а.

Ответчик в судебном заседании просил отказать в удовлетворении исковых требований в полном объеме, поскольку, как он утверждал, кабель он не прокладывал и не подключал, а также не пользовался им. Он заверял, что питающий кабель в 1986 году был отключен при ликвидации здания котельной, и лишь в 1995 году он стал владельцем сауны. По его словам, с апреля 2021 года по договору аренды он сдает туалет и две комнаты под офис-склад в принадлежащем ему на праве собственности помещении, и около года назад сдал в аренду подвальное помещение определенного метража.

Представитель сетевой организации АО «ВМЭС» в судебном заседании пояснила, что их сотрудниками была проведена плановая проверка прибора учета электрической энергии, принадлежащего потребителю по указанному адресу. При отключении прибора учета у ответчика проверяющие слышали шум работающего электрооборудования. Поскольку владелец отказался предоставить доступ в подвальное помещение, с помощью вызванных сотрудников полиции они осмотрели помещение, где нашли работающее компьютерное оборудование для криптовалютных платформ. Также в подвальном помещении была обнаружена рассечка кабеля, который выходил из земли. Данный кабель был проведен в потолок первого этажа и подключен к компьютерному оборудованию. По итогам проверки был составлен акт о безучетном потреблении электрической энергии.

Решением Тракторозаводского районного суда города Волгограда с ответчика в пользу ООО «Горэнергосбыт» взыскана задолженность по договору о снабжении электрической энергией за июль 2021 года в размере 4 414 415 рублей 68 копеек, пени за период с 19 августа 2021 года по 24 сентября 2021 года в размере 82 685 рублей 41 копейки, а также судебные расходы. Суд посчитал, что безучетное потребление электроэнергии ответчиком было доказано, а арендатор подвала не имел к этому отношения, так как кабель лишь проходил через подвал, а подсоединялся к аппаратуре, установленной в помещении владельца сауны. Решение суда не вступило в законную силу и может быть обжаловано.



