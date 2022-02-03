Расследования

С волгоградца взыскали более 4 миллионов рублей за майнинг криптовалюты в сауне

Расследования 03.02.2022 12:10
0
03.02.2022 12:10


Тракторозаводский районный суд Волгограда взыскал с владельца сауны около 4,5 миллиона рублей за электроэнергию, которую он потратил на майнинг криптовалюты. Как сообщили ИА «Высота 102» в суде, с иском к ответчику обратилось ООО «Горэнергосбыт», сотрудники которого выявили в ходе проверки подключения к прибору учета питающим кабелем в отдельном здании бани, расположенной на улице Бажова, 2а. 
Ответчик в судебном заседании просил отказать в удовлетворении исковых требований в полном объеме, поскольку, как он утверждал, кабель он не прокладывал и не подключал, а также не пользовался им. Он заверял, что питающий кабель в 1986 году был отключен при ликвидации здания котельной, и лишь в 1995 году он стал владельцем сауны. По его словам, с апреля 2021 года по договору аренды он сдает туалет и две комнаты под офис-склад в принадлежащем ему на праве собственности помещении, и около года назад сдал в аренду подвальное помещение определенного метража.
Представитель сетевой организации АО «ВМЭС» в судебном заседании пояснила, что их сотрудниками была проведена плановая проверка прибора учета электрической энергии, принадлежащего потребителю по указанному адресу. При отключении прибора учета у ответчика проверяющие слышали шум работающего электрооборудования. Поскольку владелец отказался предоставить доступ в подвальное помещение, с помощью вызванных сотрудников полиции они осмотрели помещение, где нашли работающее компьютерное оборудование для криптовалютных платформ. Также в подвальном помещении была обнаружена рассечка кабеля, который выходил из земли. Данный кабель был проведен в потолок первого этажа и подключен к компьютерному оборудованию. По итогам проверки был составлен акт о безучетном потреблении электрической энергии.
Решением Тракторозаводского районного суда города Волгограда с ответчика в пользу ООО «Горэнергосбыт» взыскана задолженность по договору о снабжении электрической энергией за июль 2021 года в размере 4 414 415 рублей 68 копеек, пени за период с 19 августа 2021 года по 24 сентября 2021 года в размере 82 685 рублей 41 копейки, а также судебные расходы. Суд посчитал, что безучетное потребление электроэнергии ответчиком было доказано, а арендатор подвала не имел к этому отношения, так как кабель лишь проходил через подвал, а подсоединялся к аппаратуре, установленной в помещении владельца сауны. Решение суда не вступило в законную силу и может быть обжаловано.   

Комментарии
Есть новости? Пиши и звони в редакцию: +7 (937) 55-66-102
Поделиться
Реклама

Пластиковые, алюминиевые окна и двери. 8-917-338-15-85

Квартиры в сданном доме в Дзержинском районе Волгограда

Доборные элементы и водосточные системы. Телефон: (8442) 95 50 05

Займы под залог имущества. Материнский капитал. +7 (927) 510-59-46
Расследования
03.02.2022 13:29
Расследования 03.02.2022 13:29
Комментарии

0
Далее
Расследования
03.02.2022 12:22
Расследования 03.02.2022 12:22
Комментарии

0
Далее
Расследования
02.02.2022 15:40
Расследования 02.02.2022 15:40
Комментарии

0
Далее
Расследования
01.02.2022 19:58
Расследования 01.02.2022 19:58
Комментарии

0
Далее
Расследования
01.02.2022 14:48
Расследования 01.02.2022 14:48
Комментарии

0
Далее
Расследования
01.02.2022 11:31
Расследования 01.02.2022 11:31
Комментарии

0
Далее
Расследования
01.02.2022 11:19
Расследования 01.02.2022 11:19
Комментарии

0
Далее
Расследования
31.01.2022 15:23
Расследования 31.01.2022 15:23
Комментарии

0
Далее
Расследования
31.01.2022 14:40
Расследования 31.01.2022 14:40
Комментарии

0
Далее
Расследования
31.01.2022 12:55
Расследования 31.01.2022 12:55
Комментарии

0
Далее
Расследования
31.01.2022 12:29
Расследования 31.01.2022 12:29
Комментарии

0
Далее
Расследования
31.01.2022 12:01
Расследования 31.01.2022 12:01
Комментарии

0
Далее
Расследования
30.01.2022 14:50
Расследования 30.01.2022 14:50
Комментарии

0
Далее
Расследования
28.01.2022 17:03
Расследования 28.01.2022 17:03
Комментарии

0
Далее
Расследования
28.01.2022 12:38
Расследования 28.01.2022 12:38
Комментарии

0
Далее

Лента новостей

14:32
В Волжском зафиксирован взрывной рост заболеваемости ковидомСмотреть фотографии
13:42
Банк «Открытие» вручил победителю конкурса в инстаграме 250 тысяч рублей на реализацию мечтыСмотреть фотографии
13:37
В центре Волгограда рухнула лепнина с фасада исторического домаСмотреть фотографии
13:29
Владельца квартиры в Волжском убило прикосновение к варочной плитеСмотреть фотографии
13:08
Инвалида отказались признать безработным из-за отсутствия регистрации в ВолгоградеСмотреть фотографии
12:31
Волгоградская область заняла 13-ое место по суточной смертности от ковида в РоссииСмотреть фотографии
12:22
Рецидивиста задержали за кражу решеток ливневок в ВолгоградеСмотреть фотографии
12:10
С волгоградца взыскали более 4 миллионов рублей за майнинг криптовалюты в саунеСмотреть фотографии
11:53
Генпрокуратура РФ проверит цены на ПЦР-тестыСмотреть фотографии
11:35
Шестиметровую дамбу возводят на острове Голодный в ВолгоградеСмотреть фотографии
11:32
Коронавирус проник в арбитражный суд Волгоградской областиСмотреть фотографии
10:56
Мощный старт тарифа «Игровой» в 2022 году — итоги турнира Boost Camp по Dota2Смотреть фотографии
10:40
В Волгограде 2 февраля отметили 4-минутным фейерверкомСмотреть фотографииCмотреть видео
10:38
В Волгограде затопило подземную станцию скоростного трамваяСмотреть фотографии
10:04
В Волгограде 40-летний водитель погиб в ДТПСмотреть фотографии
09:58
Артем Фоминых назначен генеральным директором Волгоградского алюминиевого заводаСмотреть фотографии
09:57
Температурный хаос и дожди со снегом накроют Волгоградскую областьСмотреть фотографии
09:50
Чиновники отдали волгоградским медикам более 200 служебных машинСмотреть фотографии
09:45
Волонтеры «ЕвроХим-ВолгаКалия» почтили подвиги героев Сталинградской битвыСмотреть фотографии
08:11
В частном секторе Волгограда устранили порыв водопроводаСмотреть фотографии
20:51
УК «Новый дом» поздравила ветеранов с годовщиной Сталинградской ПобедыСмотреть фотографии
19:46
Новый график работы разочаровал сотрудников МФЦ в Волгоградской областиСмотреть фотографии
18:01
Первыми заиграли «катюши»: дочь маршала Татьяна Еременко – о Сталинградской битве и своем легендарном отцеСмотреть фотографии
17:46
Легковушка врезалась в КамАЗ на трассе под Волгоградом из-за оторванного колесаСмотреть фотографии
17:20
В Волгоградской области 95 школ закрылись на карантин из-за ОРВИ и COVIDСмотреть фотографии
17:06
Налоговые службы в Волгоградской области перешли на работу по предварительной записиСмотреть фотографии
16:45
Сталинградская битва: куда сходить, что посмотреть и прочитать о самом кровопролитном сражении в истории человечестваСмотреть фотографии
16:19
Волгоградский филиал ООО «Капитал МС» начинает серию акций, посвященных 79 -летию победы в Сталинградской битвеСмотреть фотографии
16:17
Попал на 300 тысяч: в Волжском пассажиров возила нелегальная маршруткаСмотреть фотографии
15:45
На заводе «Красный Октябрь» в Волгограде возложили венки в память о погибших героях Сталинградской битвыСмотреть фотографии
Реклама
Реклама
 