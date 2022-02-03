Температурный хаос и дожди со снегом накроют Волгоградскую область

Полезно знать 03.02.2022 09:57
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03.02.2022 09:57
Мокрая и туманная погода продержится в Волгоградской области до конца рабочей недели, а в выходные "плюс" сменится на "минус". Как сообщает ИА "Высота 102" со ссылкой на прогноз Волгоградского ЦГМС, сегодня в Волгограде и области ожидается небольшие и умеренные осадки в виде дождя, снега с дождем и мокрого снега, местами туман. Ветер южный 5-10 м/с, местами порывы 11-16 м/с. Температура воздуха днем в Волгограде будет от +1...+3º, по области - 0...+5º. Завтра в областном центре будет дождливо, а в некоторых районах Волгоградской области возможен мокрый снег, снег с дождем и сильный снег. Температура воздуха: ночью -3...+2º; днем -1...+4º. В Волгограде ночью будет около 0º, днем +1...+3º. В субботу, 5 февраля, ночной город окутает туман, ожидается изморозь. Температура воздуха: ночью -3...-5º; днем -1...-3º. По области прогнозируются небольшие осадки, преимущественно в виде снега. Температура воздуха: ночью -1...-6º, в отдельных северных районах -7...-12º; днем 0...-5º, в отдельных северных районах -6...-9º.
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