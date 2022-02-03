



1 февраля решением руководства компании РУСАЛ Артем Фоминых назначен генеральным директором АО «РУСАЛ Урал» «РУСАЛ Волгоград». Юрий Моисеев, занимавший пост генерального директора с 2013 года, возглавил операционную деятельность дирекции по новым проектам компании.

Артем Фоминых пришел на Волгоградский алюминиевый завод в 2004 году. С 2006 года работал мастером, старшим мастером, начальником отдела планирования и анализа производства. В 2017 году назначен директором по электролизному производству, ответственным за перезапуск электролиза на ВгАЗе. Под его руководством в кратчайшие сроки был произведен капитальный ремонт основного оборудования, запуск производства и вывод на проектные показатели. Введены в эксплуатацию высокоэффективные газоочистные установки корпусов электролиза.

С марта 2018 года Артем Фоминых руководит следующими направлениями деятельности: улучшение технико-экономических показателей производства, экологическая модернизация корпусов электролиза, увеличение выпуска продукции с высокой добавленной стоимостью, создание участка по выпуску нового вида продукции - алюминиевых анодных протекторов.

Окончил Уральский Государственный Технический Университет и Высшую школу бизнеса МГУ им. М.В. Ломоносова. Награжден Почетным знаком «Гордость РУСАЛа».



