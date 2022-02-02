Экономика

Чистая прибыль банка «Открытие» за 2021 год по РСБУ превысила 85 млрд рублей

Экономика 02.02.2022 14:37
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02.02.2022 14:37


Чистая прибыль банка «ФК Открытие» за 12 месяцев 2021 года по  российским стандартам бухгалтерского учета составила 85 млрд рублей при увеличении операционного дохода на 28% до 165 млрд рублей.
Активы банка в 2021 году увеличились на 626 млрд рублей (+24% к 2020 году) до 3,2 трлн рублей, в основном за счет роста кредитного портфеля, доля которого по итогам года составила 58% от активов банка.
Кредитный портфель до вычета резервов в 2021 году увеличился на 335 млрд рублей (+20%) до 2 019 млрд рублей.
Кредитный портфель юридических лиц в 2021 году вырос на 243 млрд рублей (+20%) до 1 431 млрд рублей. Объем кредитов, выданных за 2021 год корпоративным клиентам и клиентам сегмента малого и среднего бизнеса, составил 1 537 млрд рублей, что на 14% выше, чем за 2020 год.
Кредитный портфель физических лиц в 2021 году увеличился на 92 млрд рублей (+19%) до 587 млрд рублей. Объем выданных розничных кредитов составил 301 млрд рублей, что на 7% превышает показатель предыдущего года.
Портфель ценных бумаг банка по итогам 2021 года увеличился на 62 млрд рублей (+9%) и составил 733 млрд рублей.
Объем средств клиентов по итогам 2021 года увеличился на 453 млрд рублей до 2,4 трлн рублей (+24%). При этом средства юридических лиц составили 1 311 млрд против 941 млрд рублей годом ранее (+39%). Средства частных клиентов составили 1 054 млрд рублей против 970 млрд рублей годом ранее (+9%).
Чистая прибыль банка за 2021 год составила 85 млрд рублей, что на 3% превышает результат 2020 года (82 млрд рублей).
Операционный доход банка (до отчислений в резервы) составил в 2021 году 165 млрд рублей против 128 млрд рублей в 2020 году (+28%) за счет роста регулярных банковских доходов. Чистый процентный доход составил 90 млрд рублей против 63 млрд рублей годом ранее (+42%) вследствие роста активов и опережающего роста процентных доходов (+22%) в сравнении с процентными расходами (+5%). Высокая доля текущих средств клиентов в структуре фондирования банка (50%) обусловила сдержанный рост процентных расходов банка по итогам 2021 года. Чистый комиссионный доход вырос до 27 млрд рублей в 2021 году (+10% к 2020 году).
Операционные расходы по итогам 2021 года составили 72 млрд рублей, что на 10% больше, чем в 2020 году, в основном за счет увеличения расходов на персонал и инвестиций в ИТ.
Регуляторный капитал за 12 месяцев 2021 года увеличился на 11% и на 1 января 2022 года составил 376 млрд рублей. Фактором роста является финансовый результат банка.
Нормативы достаточности капитала и ликвидности банк «Открытие» соблюдает с существенным запасом. С учетом роста капитала банк сохраняет норматив достаточности капитала Н1.0 на высоком уровне 13,6% по итогам 2021 года (14,0% по итогам 2020 года). Нормативы ликвидности по итогам 2021 года составили Н2 —100% (пороговое значение: 15%), Н3 — 125% (пороговое значение: 50%).
* Показатели рассчитаны по внутренней методике банка «Открытие» на неконсолидированной основе; 2021 год - без учета событий после отчетной даты, 2020 год – с учетом событий после отчетной даты. Темпы прироста в пресс-релизе указаны без учета округлений значений показателей до миллиардов рублей.

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